A DEAC futsalcsapata számára elkezdődött az idei esztendő, az alsóbb ligában szereplő Nyírség FC-t győzték le 14–0-ra hétfő este. Ezzel a sikerükkel kiharcolták a Magyar Kupa továbbjutást Harmati Tamásék. Az egyetemisták kiütéses győzelmének találatait Szabó János, Siska Gergő, Rácz Zsolt, Faragó Lajos (2), Harmati Tamás (3), Rodrigo Coito (4) szerezték, illetve született két öngól is. A kupa mellett a bajnokságra is koncentrálni kell az együttesnek, talán még sohasem volt ilyen kiélezett a verseny. A Haladás mögött hat gárda pályázik a rájátszást érő további négy pozícióra, a második és a hetedik helyezett között mindössze három pont van, Harmatiék 26 egységgel a negyedikek.

Elek Gergő, a DEAC vezetőedzője a Hajdú-bihari Naplónak nyilatkozott a Nyírség elleni összecsapást követően. – Arra használtuk ezt a mérkőzést, hogy minél jobban fel tudjunk készülni az alapszakasz hajrájára. Különböző játékelemeket gyakoroltunk, így éles mérkőzésen tudták bizonyítani a játékosok, hogy kik férhetnek oda a legjobb nyolc futsalosunk közé. Elégedett voltam a srácok teljesítményével, főleg a meccshez való hozzáállásukkal. Nem engedtünk ki nagyobb előnyt követően sem, megtiszteltük az ellenfelet a teljes erőbedobásunkkal – mondta az edző.

A DEAC abban a szerencsés helyzetben volt, hogy mindenki egészségesen kezdte a felkészülést. Így a játékosoknak azért kellett küzdeniük, hogy ott lehessenek a csapatban az alapszakasz hajrájában, ugyanis Elek Gergő két sort, azaz nyolc futsalost tervez játszatni, de ezekre a helyekre jelenleg tízen pályáznak.

Az edző kitért a felkészülési időszakjukra is, elmondta, hogy elég hamar véget ért a bajnokság. –December 9-én játszottuk az utolsó meccsünket, ezt követően a brazil játékosok hazautaztak a szünetre, rájuk otthoni munka várt. Az itt maradt futsalosok a SET-ben sérülésprevenciós gyakorlatokon vettek részt, az év utolsó hetében pedig mindenkinek konditermi, illetve futóedzéseket kellett végezni. Csapatszinten harmadikán kezdtük a felkészülést labdás edzésekkel – fogalmazott Elek Gergő.

A szakember beszélt arról is, hogy minden játékelemben javulniuk kell az őszhöz képest, leginkább a koncentráció az, amit helyre kell hozniuk. –Amikor olyan napot fogunk ki, hogy összejön minden, akkor remekül játszunk, és a legnagyobb csapatokat is meg tudjuk verni. Az utolsó bajnokinkon az MVFC ellen jól alkalmaztuk a letámadásos taktikánkat, viszont a pontrúgások védekezésénél a összpontosítás gyenge volt, illetve a befejezéseink sem sikerültek minden esetben. Ezekre külön felhívtam a figyelmet a héten, videóztunk is, hogy lássa a csapat a problémákat – nyilatkozta a vezetőedző.

A DEAC mestere elmondta, hogy Fortuna érdekesen alakította a végjátékot, hiszen az utolsó három meccsük megnyerésével szinte biztosan a második helyen zárnák az alapszakaszt, amely hatalmas eredmény lenne a klub történelmében. Olyan sűrű a mezőny, hogy szerencsétlen esetben (amely három vagy annál kevesebb pontot jelent) az alsóházban is végezhetnek.

A szakember szerint az alapszakasz három mérkőzéséből a legnehezebb a tavalyi kupagyőztes és bajnoki bronzérmes Veszprém elleni lehet. – Nekik sem alakult ez az idényük sikeresen, ugyanannyi pontjuk van, mint nekünk. Ezt követően Nyírgyulajra látogatunk, idegenben sohasem könnyű, de őket mindenképpen meg kell vernünk, hogy a felsőházban zárjunk. Az utolsó meccsen az Újpestet fogadjuk, akiknek meglepetésre még van esélyük a rájátszásra, azonban ezen az összecsapáson is nyernünk kell, de nagy valószínűséggel egy döntetlen is elég lehet a továbbjutáshoz. De merjünk nagyot álmodni, abban gondolkozunk, hogy megnyerjük a hátralévő találkozóinkat – zárta gondolatait Elek Gergő.

A DEAC futsalcsapata hétfőn játssza következő mérkőzését a bajnokságban, a Veszprém gárdája látogat a DESOK-ba 18 óra 30 perctől.

Arany Balázs