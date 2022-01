A Nemzetközi Motorsport Szövetség Európai tagozatának (FIM Europe) Pályaverseny Bizottsága a közelmúltban tanácskozott, s kijelölte, hogy a különböző helyszíneken melyik országok képviselői húzhatják a gázt. Bár még a versenyzők nevét nem ismerhetjük, a résztvevő nemzetek listájából kiderült, igazi sztárparádéra van kilátás a Perényi Pál Salakmotor Stadionban, mivel valamennyi speedway nagyhatalom képviselteti magát a cívisvárosban. A tizenhat fős mezőnyt 16 (!) országból érkező vaspapucsosok alkotják majd: cseh, brit, osztrák, szlovén, bolgár, német, dán, francia, olasz, ukrán, lett, orosz, lengyel, finn és svéd pilóta lesz egy magyar résztvevő riválisa. A másik magyarországi selejtezőben, Nagyhalászban szintén egy hazai motorosért szurkolhat a publikum. Hatalmas küzdelemre számíthatunk mindkét stadionban, miután mindössze négy salakszóró kerülhet a következő fordulóba, ami a négyfordulós döntő előszobája, azaz a challenge.

Érdemes megemlíteni, hogy az egyéni Európa-bajnokságra a legtöbb versenyzői helyet Csehország, Dánia, Németország, Lengyelország és Svédország kapta, szám szerint öt-öt indulót nevezhetnek a 64 fős mezőnybe. (A dánok nyolc, míg a többi szövetség 6-6 pozíciót igényelt a szövetségtől.) A Magyar Motorsport Szövetség (MAMS) két helyet kért, amit meg is kapott 2022-re.

Út a Grand Prix-ba

Az elmúlt években nagyon nagyot nőtt az egyéni Európa-bajnokság rangja, ami elsősorban annak tulajdonítható, hogy az adott év kontinensbajnoka résztvevője lesz a következő idény Grand Prix szérijának. (Az Eb-sorozatnak köszönhetően jutott be a világ legjobb salakmotorosainak küzdelmébe a brit Robert Lambert és a dán Mikkel Michelsen.) A GP-s részvételi lehetőség természetesen kiemelt prioritást jelent a legjobbak közé tartozó vaspapucsosok számára, így a klasszisok is résztvevői akarnak lenni az Európa-bajnokság kvalifikációs sorozatának.

Amint arról korábban már beszámoltunk, az FIM Europe Pályaverseny Bizottságának döntése értelmében az egyéni kvalifikációs sorozat négy selejtezőből áll, április 30-án a németországi Stralsundban és az ukrajnai Rovnóban, május 7-én Debrecenben, míg május 21-én Nagyhalászban szállnak harcba a továbbjutásért a vaspapucsosok. A következő forduló a challenge lesz, aminek június 8-án a szlovéniai Krsko ad otthont, a Matija Gubec Stadionban az dől el, mely versenyzők jutnak a Speedway European Championship (SEC) fináléjába. A döntő négy viadalból áll majd, s a győztes kvalifikálja magát a 2023-as Grand Prix-szériába. A SEC finálé helyszíneit később jelenti be a nemzetközi szövetség a sorozat promóterével, a One Sporttal együttműködve.

Párosan szép az élet

Nyilvánosságra került a páros Európa-bajnokság küzdelemsorozatának beosztása is. Az már korábban eldőlt, hogy Nagyhalász révén helyszínként is érdekelt hazánk, most pedig megtudtuk, hogy kik lesznek a mieink ellenfelei július 9-én. A nyírségben hét ország küzd a rovnói fináléba jutást jelentő dobogós pozíciókért, nevezetesen Csehország, Szlovénia, Lettország, Oroszország, Lengyelország, Finnország és Magyarország képviselői ülnek majd motorra.

Érdekesség, hogy a másik selejtezőben, a franciaországi Maconban hat csapat – a házigazda, s egyben címvédő gall, a brit, a dán, az olasz, a holland és a norvég – méri össze tudását. Erről az ágról is három gárda jut a döntőbe, ahol a vendéglátó ukránok kiemeltként várják az ellenfeleket.

Jó hír a magyar salakosoknak, hogy a Grand Prix kvalifikáción – hasonlóan a kontinensbajnoksághoz – két honfitársunk indulhat, ráadásul nem kell messzire utazniuk a selejtezőért, mivel mindketten Nagyhalászban mérettettnek meg június 11-én.

