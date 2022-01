A DEAC jégkorongcsapata a Brassót fogadja az alapszakaszban péntek este. A debreceniek remek hangulatban várhatják ezt a mérkőzést, hiszen az elmúlt hétvégén Székesfehérváron ünnepelhettek Magyar Kupa-elsőséget. Gőz Balázsék az elődöntőben a DVTK-t múlták fölül 5–3-ra, majd a vasárnapi fináléban a Fehérvár gárdáját 4–3-ra. A bajnokságban sincsenek rossz formában a hajdúságiak, legutóbbi két összecsapásukat egyaránt megnyerték a Dunaújváros, illetve a Győr otthonában.

Az erdélyi csapat a csütörtöki miskolci meccse előtti két bajnokiján vereséget szenvedett a Gyergyó, valamint a Csíkszereda ellen, viszont azt megelőzően zsinórban hat győzelmet arattak. A Brassó legutóbb tavaly ősszel mérkőzött meg a Debreceni Egyetem alakulatával, akkor a határon túli gárda otthon tartotta a pontokat a 4–2-re megnyert összecsapást követően.

A pénteki találkozó előtt a Magyar Kupa elődöntőben gólt szerző Gőz Balázs beszélt a várakozásairól a Hajdú-bihari Naplónak. – A bajnokságban sajnos nem a legelőkelőbb helyen vagyunk, de a hétvégi siker olyan lendületet adhat a csapatnak, hogy elhihessük, ha jól játszunk, akkor bárkit meg tudunk verni. Ha ezt a teljesítményt át tudjuk menteni a szezon hátralévő részére, akkor akár még az Erste Ligában is nagyot alakíthatunk. A következő ellenfelünknek, a Brassónak jól megy a magyar együttesek ellen, nem véletlen állnak az ötödik helyen. Nekünk a saját játékunkra kell fókuszálnunk, mert ha a hétvégi teljesítményünket tudjuk nyújtani, akkor meglehet a siker. A hangsúly a védekezésünkön lesz, ha hátul stabilak leszünk, akkor abból tudunk támadásokat is vezetni. Természetesen ezúttal is, mint minden mérkőzésen győzni szeretnénk – mondta a debreceni jégkorongozó.

A bajnokság alapszakaszában már csak öt meccs vár a cívisvárosiakra, ezek egyike sem lesz könnyű, hiszen a Brassón túl Debrecenbe látogat például a listavezető Csíkszereda is. Gőz beszélt a tabellán való előrelépés lehetőségéről is. – Már számolgattuk a csapattal, igazából csak matematikailag van esélyünk a hatodik helyre, sajnos nem a saját kezünkben van a sorsunk. Mi annyit tehetünk, hogy minden hátralévő találkozón kihozzuk magunkból a maximumot, aztán meglátjuk mire lesz elég. Azért is fontosak a hátralévő mérkőzések, mert a gárdánk szeretne a lehető legjobb formában belevágni a rájátszás küzdelmeibe – fogalmazott a játékos.

A 29 esztendős védő a múlt hétvégi Magyar Kupa győzelmük élményeiről is beszámolt. – Szerintem az egész csapat nevében beszélhetek arról, hogy ez egy óriási siker volt. Egy jó erőkből álló Fehérvárt tudtunk legyőzni a hazai pályájukon. Ezen az összecsapáson mindenki a legjobb formáját nyújtotta, ennek volt köszönhető az elsőségünk. Nekem ez volt a második megnyert Magyar Kupa döntőm, legutóbb 2015-ben a DVTK-val emelhettem magasba a trófeát. Érdekesség, hogy akkor is a Fejér-megyeiek voltak az ellenfeleink, és akkor is Székesfehérváron játszottunk. A hét évvel ezelőtti mérkőzés emlékei már halványultak, de mindkettőnek megvoltak a maga szépségei. A tavalyi kiírásban még nem voltam a gárda tagja, de szerencsére idén megvédtük a címünket, amelyből én is ki tudtam venni a részem. Hatalmas eredmény volt a vasárnapi, hiszen nem mi számítottunk az esélyesnek – zárta gondolatait a debreceniek hokisa.

A DEAC–Brassó összecsapást péntek este 18 óra 30 perctől rendezik a Debreceni Jégcsarnokban.

Arany Balázs