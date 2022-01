A Harangi Imre Rendezvénycsarnokban a két ünnep között, három napon keresztül 31 csapat mérte össze tudását az 5+1-es rendszerben kiírt megmérettetésen.

Az izgalmas és látványos meccseket hozó küzdelem végén az egri Fáraó Bútor és a nyírbátori Vikingek alakulata jutott a fináléba. A legjobbak csatájában a hevesiek bizonyultak a jobbnak 2–0 arányban, így Egerbe került a torna trófeája. A győztes gárda kerete: Bíró Zoltán, Polgári László, Nagy Zsolt, Nagy János, Farkas Gyula, Szabó Gergő, Molnár Szabolcs, Kenderesi Dávid, Lakatos Tamás, Iszák Dominik, Tordai Balázs, Mészáros Norbert.

A különdíjakban a döntős csapatok focistái részesültek, a torna legjobb játékosa Iszák Dominik (Fáraó Bútor), a legjobb kapus Bíró Zoltán (Fáraó Bútor), a legtechnikásabb játékos Sivadó Péter (Vikingek), míg a gólkirály Balogh Norbert (Vikingek) lett.

HBN

A Farkas Divatház Kupa eddigi győztesei:



2007: Gizdák (Debrecen)

2008: Barátok (Balmazújváros)

2009: Baross Aprócikk (Debrecen)

2010: Csandavill (Hajdúböszörmény)

2011: Nyírmihálydi

2012: Hajdúsámson

2013: IPA Police (Debrecen)

2014: Nyíradony

2015: Trabant SE (Debrecen)

2016: Encsencs

2017: FAG Hungary Kft. (Debrecen)

2018: Come on please (Hajdúsámson)

2019: Panel Centrum Kft. (Debrecen)

2020: Balla Bau (Cigánd)

2021: Fáraó Bútor (Eger)