Heves kapuskeresésbe kezdett a ciprusi labdarúgó-élvonal kilencedik helyezettje, az AEL Limassol, miután szinte biztossá vált, hogy télen távozik a 35 esztendős Josimar Vozinha. A ciprusi 24sports.com úgy tudja, több név, köztük Gróf Dávidé is szóba került a rutinos kapus pótlására – írja az nso.hu. Noha az Olympiakosz izlandi játékosáért, Ögmundur Kristinssonért állítólag már ajánlatot is tett az AEL Limassol, a pireusziak visszautasították, így továbbra is esélyes jelölt lehet a magyar kapus.

A 32 éves Gróf korábban védett Skóciában, Angliában és Németországban is, 2016-ban tért haza, 2017-ben a Honvéddal, 2020-ban az FTC-vel lett bajnok. Tavaly szeptemberben került kölcsönjátékosként Debrecenbe, ahol idén nyáron véglegesítették a szerződtetését. Emellett többször meghívást kapott a magyar válogatott keretébe is, a 2017–2018-as idényben megkapta a Fülöp Márton-díjat az év védéséért.

Korábban, 2006 és 2008 között Vlaszák Géza – aki jelenleg a ZTE-nél tevékenykedik kapusedzőként – légióskodott az AEL-nél.