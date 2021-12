A DVSC együttese Gyirmóton zárta az esztendőt az NB I. 17. fordulójában vasárnap délután. A debreceniek továbbra is jelentős számú sérültekkel keltek útra az ország másik végébe, Bárány Donát, Tomas Kosicky, Kusnyír Erik, Charleston Silva, Pintér Ádám, Korhut Mihály, Kundrák Norbert, Németh Krisztián és Bódi Ádám sem tarthatott a csapattal. Ami viszont jó hír, hogy Szécsi Márk felépült, illetve a fiatal tehetséggel, Baranyai Nimróddal 3,5 éves szerződést kötött a klub. Joan Carrillo együttese remek előjelekkel vághatott neki a túrának, hiszen az előző körben az FTC-t verték 2–0, míg a sárga-kékek a Puskás Akadémia otthonában kaptak ki 3–0-ra.



A mérkőzés első igazán komoly lehetősége a cívisvárosiak előtt adódott, a 23. percben Dzsudzsák Balázs végzett el a jobb oldalról egy szögletrúgást, amely úgy csavarodott, hogy a hosszú kapufán csattant érintés nélkül. Az első félórát többnyire a pontatlanság jellemezte mindkét oldalról, a debreceniek stabil védekezésből próbáltak labdát szerezni, és kontrából veszélyt teremteni a sárga-mezesek kapuja előtt. Az első félidő után viszont egyik csapat sem tudta magához ragadni a vezetést, így 0–0-val mehettek szünetre 45+2 perc játék után.

Forrás: Dömötör Csaba / Nemzeti Sport



A második játékrész 48. percében a hazaiak előtt adódott nagy lehetőség, Simon adott be a tizenhatoson belülről, amelyet, Varga tett kapura néhány méterről, de Gróf Dávid óriási bravúrral leért a jobb alsóba. Alig telt el ismét néhány perc, a Loki kapuja előtt David Babunski ugrik fel Simonnal fejelni, az észak-macedón azonban könyökével eltalálta a Gyirmót támadójának orrát, amelyért büntetőt ítélt a játékvezető. A házi gólkirály Varga állt szemben Gróf Dáviddal, de a hazaiak támadója is ugyanazt a kapufát találta el, mint Dzsudzsák Balázs az első félidőben, a kipattanót pedig fölé vágta a csatár. A 65. percben egy hazai kontrát követően Hasani lőtt tizenhat méterről, amelyet ismét a hajdúságiak kapusa ütött ki szögletre. A pontrúgás is hozott újabb veszélyt, Varga fejelt a földre, Gróf Dávid újabb hárítása kellett, hogy döntetlen maradjon a találkozó. Az utolsó húsz percben alábbhagytak a győri rohamok, a cívisvárosiak pedig nem kockáztattak túl sokat, inkább a biztos egy pontra törekedtek, mintsem vereséggel zárják a szezont. A találkozó végeredménye 0–0, ezzel a döntetlennel biztossá vált, hogy a vonal felett tölti a téli szünetet a DVSC, míg a hazaiak az utolsó helyen várják az új esztendőt.

Arany Balázs

A tények

OTP Bank Liga, 17. forduló

Gyirmót FC Győr–DEBRECENI VSC 0–0

Gyirmót, Alcufer Stadion, 811 néző. Vezették: Erdős József (Király K., Huszár B.)

Gyirmót: Hársfalvi – Szegi, Széles, Ene – Zeke, Medgyes – Nagy P., Hajdú Á. (Szántó, 78.), Vass Á. – Varga B. (Lencse 77.), Simon A. (Csonka 57.) Vezetőedző: Csertői Aurél.

DVSC: Gróf – Baranyai, Pávkovics, Deslandes, Ferenczi – Bévárdi, Baráth, Babunski. (Varga 78.), Ugrai (Soltész 78.) – Dzsudzsák (Sós 72.), Tischler (Szécsi, 78.) Vezetőedző: Joan Carrillo.