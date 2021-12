Fodor András úgy látja, az edzőváltás óta sokkal felszabadultabban, kreatívabban játszik a társaság, illetve jobban is küzdenek egymásért és a csapatért. – Közel vagyunk a play off helyezést jelentő hatodik pozícióhoz, szeretnénk egyenes ágon bekerülni a rájátszásba. Van még hátra 19 meccs, hogy ezt megvalósítsuk. Úgy látom, a csapat teljes mértékben vevő György József elképzeléseire, jó hangulatú, tartalmas edzések zajlanak. Olyan új elemek is bekerültek a tréningekbe, amelyek bízom benne, a szezon második felében az eredményeken is tükröződni fognak majd. Ahogy látom, a közönségnek is tetszik az új stílus, hiszen a szurkolók száma nagyban függ az eredményektől, és attól, mennyire teszik oda magukat a játékosok a mérkőzéseken. Biztos vagyok benne, hogy a hozzáállására többé nem lesz panasz a szezonban – ígérte a szakosztályvezető.