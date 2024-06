Mint ahogyan azt a mai napon a Hajdú Online-on nyomon követhették, vármegyénkben is szép számmal éltek a lakosok a szavazati jogukkal. Több településre is ellátogattunk, ahol a választás jelentőségéről érdeklődtünk a lakosoktól. Az urnazárás időpontjához közeledve debreceni járókelőket kérdeztünk.

– Vannak pozitív dolgok szerencsére a városban, de az sem mellékes, hogy a gyermekeim jövőjéről is szó van. A saját véleményünket el tudjuk mondani egy választáson, az a legfontosabb, hogy jelen legyünk, minden szavazat számít – mondta Dankó István.

Dankó István

Fotó: Czinege Melinda





Ádám szerint abba a korba lépett, amikor már egyre felelősebbnek érzi magát az ilyen társadalmi kérdésekben. – Mindenkinek van elképzelése, hogy min szeretne változtatni, de persze vannak olyan fejlesztések a városban, amelyek szemmel is láthatóak. Építészként még inkább látom a a város fejlődését, akár az ipari parkok feltöltését. Törődnek a várossal, ez látszik – fogalmazott.

Zsuzsa hosszú évek után költözött vissza Debrecenbe, így sok dolog új számára, amiket nehéz összehasonlítania a régi emlékeivel. Úgy véli, látszik a fejlődés, de mindenkinek vannak gondolatai a jövőt illetően, ezért ment el szavazni.

Zsuzsa és Ádám

Martin hangsúlyozta, nekik fiataloknak is van elképzelésük a jövőről, ezért döntött úgy, hogy elmegy szavazni. – Fontos, hogy tájékozottak legyünk, kire és miért voksolunk. Infrastrukturálisan is remek helyzetben van a város, én is itt tervezek élni a jövőben. Szerintem a munkalehetőség is egyre több Debrecenben – mondta.

Martin

– Fontosnak tartom, hogy mindenki elmenjen szavazni, a gyerekeink jövője is múlhat ezen. Harminc esztendeje élek Debrecenben, megvannak azok a helyek, ahol ki tudok kapcsolódni. A belvárost különösen szeretem, akár minden nap felsétálok és szétnézek a központban. Azt is jó látni, hogy zöldül Debrecen, látszik, hogy épül-szépül a település – ezt már Zsuzsanna válaszolta.

Zsuzsanna

Mihály kiemelte, az unokáink és a jövőt illetően is fontos, hogy mindenki elmenjen voksolni.

A valasztas.hu 18:30-as adatai szerint országosan a választásra jogosultak 56,09 százaléka adta le eddig a szavazatát, míg a hajdú-bihari részvételi arány az eddigiekhez hasonlóan ennél alacsonyabb maradt, 52,44 százalék.