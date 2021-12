A Hajdú-bihari Napló az OTP Bank Liga idei szezonjára azzal az ötlettel állt elő, hogy megkeres két, a DVSC-hez kötődő sportbarátot, kövessék végig az egész 2021–2022-es idényt lapunkkal együtt. Nagy örömünkre Bernáth Csaba, a Loki legendás focistája és Szebeni István, a TV2 nyíltan futball- és sportrajongó műsorvezetője is igent mondott. Megkértük őket, hogy minden forduló előtt mondják el várakozásaikat és tippeljék meg a mérkőzések pontos végeredményét. A telitalálatért 3, a kimenetel és a gólarány eltalálásáért 2, a kimenetel eltalálásáért pedig 1 pont jár.

A Loki az előző fordulóban óriási meglepetésre megverte a listavezető Ferencvárost, ezúttal pedig a tabella másik végéről, a sereghajtó Gyirmót lesz az ellenfele az utolsó 2021-es tétmérkőzésén. – Bravúros győzelmet aratott a DVSC, szerencsére élőben éltem át ezt a sikert. Tetszett, hogy rendkívül szervezett volt a csapat, masszívan, fegyelmezetten védekezett, elöl pedig az adódó helyzeteket kíméletlenül kihasználta. Ez a taktika volt az egyetlen esély a Fradi ellen, és meg is valósították a fiúk, úgyhogy le a kalappal előttük. Természetesen ezen három pontnak akkor lesz még nagyobb értéke, ha Gyirmótról is nyertesen távozunk, hiszen akkor a téli szünetre is nyugodtan mehetnénk. Bízom benne, hogy az előző találkozóból erőt merítenek a játékosok, és visszatér az önbizalmuk – mondta el várakozásait Bernáth Csaba.

Szebeni István annyira örült a debreceni győzelemnek, hogy hétfőn reggel még a Tények nézőinek is a tudtára hozta ezt. – Azzal köszöntem el, hogy „legépeltük” a Ferencvárost, úgyhogy nekem jól indult a hetem – osztotta meg a Naplóval nevetve. – Ezek után viszont nagyon fontos, hogy a Loki ugyan­olyan maximális koncentrációval játsszon Gyirmóton, ahogy tette azt az FTC ellen is. – Számunkra ez most élet-halál kérdés, hogy megverjük őket, ha sikerül, akkor valamennyire le is szakadnak tőlünk – fejtette ki véleményét a műsorvezető, s elárulta, hogy amikor tud, akkor megy a DVSC meccseire. A szakember most vasárnap is ott lesz, ezért nagyon várja a találkozót.

Bakos Attila

Az állás: Bernáth Csaba 65 pont, Szebeni István 62 pont

A labdarúgó NB I. 16. fordulójának eredményei

Puskás–Gyirmót FC Győr 3–0

Budapest Honvéd–ZTE FC 2–2

MTK Budapest–Mol Fehérvár FC 0–2

Újpest FC–Paksi FC 4–3

Debreceni VSC–Ferencváros 2–0

Mezőkövesd–Kisvárda 0–2

A 16. forduló pontszámai

Bernáth Csaba

Puskás–Gyirmót 3–0 3

Honvéd–ZTE 2–1 0

MTK–Fehérvár 1–3 2

Újpest–Paksi FC 3–2 2

DVSC–Ferencváros 1–1 0

Kövesd–Kisvárda 2–2 0

Szebeni István

Puskás–Gyirmót 2–1 1

Honvéd–ZTE 1–0 0

MTK–Fehérvár 1–2 1

Újpest–Paksi FC 2–2 0

DVSC–Ferencváros 1–1 0

Kövesd–Kisvárda 1–1 0

A 17. forduló tippjei

Bernáth Csaba

Ferencváros–Honvéd 3–0

MTK–Paksi FC 2–2

Fehérvár–Mezőkövesd 2–0

Kisvárda–Puskás 1–2

Gyirmót–DVSC 1–3

ZTE–Újpest 2–2

Szebeni István

Ferencváros–Honvéd 2–0

MTK–Paksi FC 2–2

Fehérvár–Mezőkövesd 2–0

Kisvárda–Puskás 2–1

Gyirmót–DVSC 1–2

ZTE–Újpest 0–1