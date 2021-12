Évzáró értekezletet tartott a DEAC labdarúgó-szakosztálya múlt szombaton este a DESOK-ban – olvasható a klub hivatalos oldalán. Az eseményen Jávor András, a klub elnöke azzal kezdte mondandóját, hogy sajnos a Covid meghatározza az esemény jellegét, ám köszöni mindenki munkáját.

– Jó az irány, a felnőttcsapat is ott tart, ahol lennie kell, de természetesen vannak álmaink. Több mint 500 igazolt futballistánk van, ez a szám önmagáért beszél. Mind a fiatalok, mind a felnőttcsapat jól összeszedett, kiváló közösséget képez. Kiemelném, hogy a felnőttgárda 22 fős keretéből 16 fő egyetemista. Megújul a centerpályánk, valódi klubélet van nálunk, ami csak egyre erősödik – fogalmazott Jávor András.

Lócziné Kovács Marianna, a DEAC ügyvezetője elmondta, a nyáron beindított tehetségközpontnak egy remek edzői csapattal vágtak neki, a régiekben korábban is lehetett bízni, az újak pedig tökéletesen beilleszkedtek a rendszerbe. – Nekem is van két focista fiam, így erről az oldaláról is látom az utánpótlásban folyó munkát. De a szülők visszajelzéseiből is lemérhető, hogy elégedettek, egyértelmű:

dicsőség DEAC-os sportolónak lenni.

Folyamatosságot garantál

Pöszmet Tibor szakosztály-vezető is kiemelte, hogy a koronavírus-járvány miatt nehéz helyzetben vannak, s jelenleg a folyamatos változás jellemzi az életüket.

– Örülök, hogy nyáron beindíthattuk a tehetségközpontunkat, és a csapataink immáron futballakadémiák együtteseivel játszanak egy osztályban. Az új központ a folyamatosságot is garantálja majd, és továbbvisszük azokat az értékeket, melyek csak ránk jellemzőek. A legfiatalabbaktól a felnőttekig végignézve a klub struktúrája jól működik, és külön öröm, hogy van egy másik vonal, a DASE, ahol tudnak fejlődni azok, akik még nem kapnak szerepet nálunk.

Büszkék vagyunk az utunkra, sok munka van mögöttünk és előttünk is. A cél, hogy építkezzünk a jövőben is, együtt, összefogva

– mondta Pöszmet Tibor.

HBN