Összességében elégedetten értékelte szereplését a női kézilabda-világbajnokságon Bordás Réka, a nemzeti csapat és a DVSC Schaeffler beállója. A 24 esztendős játékos a végül a 10. helyen végzett válogatott mind a hat mérkőzésén pályára lépett, támadásban és védekezésben is komoly szerepet kapott. Az ellenfél kapuja előtt 19 kísérletéből 13-szor volt eredményes (Dél-Korea ellen hibátlanul lőtt), emellett 5 gólpasszt is kiosztott. Védekezésben a legtöbbször a szintén debreceni Planéta Szimonettával alkotott belső védőpárost.



A már a cívisvárosban pihenő játékos a Hajdú-bihari Naplónak elismerte, volt már frissebb is pályafutása alatt.



– Azért jóleső fáradtság ez, majd kipihenem. Nyilván kicsit csalódottak vagyunk, hiszen kitűzött céljainkat nem sikerült megvalósítanunk. A szlovákok és a csehek elleni összecsapásokat hoztuk, a németek ellen pedig egy hajszálon múlt a győzelem. Az első két csoportmérkőzésen kevés technikai hibával játszottunk, sajnos pont a harmadikon hibáztunk sokat. Ha ott csak negyedannyit rontunk, azt mondom, meglett volna a meccs, ezért is fájó az az eredmény. Győzelem esetén másabb lett volna az egész, eleve nagyobb önbizalommal mentünk volna bele a dán meccsbe. Az északiak elleni vereség után próbáltuk még kihozni magunkból, illetve a helyzetből a maximumot, le is győztük Kongót és Dél-Koreát – elevenítette fel Bordás.



A játékos elmondta, a németek elleni meccs után lelkileg mélypontra került a csapat, és bár próbáltak kilábalni belőle a Dánia elleni összecsapásig, nem sikerült.



Ilyen szempontból különösen balszerencsés volt, hogy pont az északiakkal kezdte a magyar együttes a középdöntőt. Hiába indította jól a találkozót Golovin Vlagyimir csapata, a dánok fokozatosan átvették az irányítást, aztán már csak rohantak a lányok az eredmény után. – Még szünetről is úgy jöttünk ki, hogy nincs semmi baj, a németek ellen is felálltunk hátrányból, most is menni fog, aztán sajnos nem így lett – szomorkodott a beálló. – Azon a meccsen mentálisan, és fizikálisan is fáradtak voltunk, nem tudtunk igazából csapatként működni. Nem is volt sok időnk pihenni előtte, mert Valenciából át kellett utaznunk Barcelonába, ami egy jó 4 órás buszút volt. Ezeket figyelembe véve nem lehetünk elégedetlenek, mert amiket hozni kellett, azt hoztuk, a németek ellen pedig a bravúrhoz is közel voltunk, de mégis ott motoszkál bennem a kisördög, hogy volt esély a nyolcba kerülésre – ismerte el.



Bordás szerint a dán és a német csapat tapasztalatban mindenképp előttük jár, hiszen évek óta együtt játszanak, ellenük nagyon hiányzott a rutinból fakadó higgadtság például.



A legyőzött ellenfeleknél jobbnak tartja a magyar gárdát, amely hosszabb kispaddal is rendelkezett ezeknél, és fizikailag is jobban bírta a terhelést, így ezeknek is köszönhetően ellenük jobban tudta érvényesíteni a saját játékát a nemzeti csapat. – Fiatal együttesünk van, kell még idő, de szépen apránként haladunk, egyre jobban összeszokunk, és akkor már tényleg reális lesz a nyolcadik hely, vagy még egy annál is szebb eredmény. A saját játékomat nézve összességében elégedett vagyok. Úgy mentem ki, hogy bebizonyítsam, ott van a helyem a válogatottban, és megmutassam, mindent megtennék a csapatért, meg a társaimért. Még bőven van hova fejlődnöm, így rutinszerzésnek is nagyon hasznos volt a torna. A tapasztalatokat remélem a Lokiban is hasznosítani tudom majd – mondta el Bordás Réka, akinek vasárnap kell majd edzésre jelentkeznie a piros-fehéreknél.



MSZ

Középdöntő, a III. csoport végeredménye

1. Dánia 5 5 – – 159–90 +69 10

2. Németország 5 4 – 1 138–123 +15 8

3. MAGYARORSZÁG 5 3 – 2 140–134 +6 6

4. Dél-Korea 5 2 – 3 148–156 –8 4

5. Csehország 5 1 – 4 114–145 –31 2

6. Kongói Köztársaság 5 – – 5 102–153 –51 0

A magyar válogatott vb-mérkőzései:

Csoportkör:

Magyarország–Szlovákia 35–29

Magyarország–Csehország 32–29

Németország–Magyarország 25–24

Középdöntő:

Magyarország–Dánia 19–30

Magyarország–Kongó 30–22

Magyarország–Dél-Korea 35–28