A 2021-es spanyolországi női kézilabda-világbajnokság vasárnap ért véget a döntővel, ahol a norvég válogatott szenzációs második félidőt produkálva legyőzte a nyáron olimpiai bajnoki címet nyerő franciákat. A harmadik helyet Dánia szerezte meg, miután megverte a házigazda spanyolokat.

Csapó Erika

Forrás: Nemzeti Sport-archív

A Hajdú-bihari Naplónak a Loki egykori klasszis átlövője, Csapó Erika összegezte a vb-n látottakat. – Szerintem nem volt indokolt a létszámbővítés, mert láthattuk, hogy felesleges meccseket játszottak azon válogatottak játékosai, akik amúgy is eléggé le vannak terhelve az idény során. Így a torna hossza is megnőtt, ami nem biztos, hogy előnyös – mondta a DVSC szakembere, majd kitért a vb legjobb csapataira. – Az elődöntőbe jutott norvég, francia, dán és spanyol együttesek folyamatosan magas színvonalon képesek tartani magukat. Az előzetes várakozásokkal pont ezért teljesen egybeesett a top négyes mezőny.

A döntő parádés volt, amit a két csapat csinált, az a kézilabda ünnepe volt, ezért érdemes űzni ezt a sportágat. Azonban fájdalmas érzés, hogy ezeket a mérkőzéseket nem a mi lányaink játsszák

– fejtette ki véleményét.

Csapó Erika kitért a magyar válogatott szereplésére is a világbajnokságon. – Ez a tizedik hely a realitás most. Évtizedeken keresztül nagyon jó munka folyt a magyar kézilabdában, valahogy azt látom, hogy a magyar bajnokságban több olyan együttes van, amelyik a saját fiatal értékeit nem becsüli meg. Ezzel ráadásul párosul az a jelenség is, ha valaki eligazol külföldre kipróbálni magát, újat tanulni, akkor azzal mintha megsértené a klubját. Nem azt mondjuk neki, hogy menjél, csináld, hanem fel vagyunk háborodva, közben itthon meg sokszor nincs lehetősége hol játszani. Nem beszélve arról, hogy a mostani válogatottban óriási korosztályos rések vannak a játékosok között, a csúcson lévő együtteseknél ez nincsen. Érdemes lenne – nem egy az egyben átvenni, de – tanulni ezektől a csapatoktól és a saját kézilabdánkban hasznosítani – emelte ki.

Bakos Attila