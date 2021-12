A Loki a bajnokság 17. fordulójában Gyirmótra látogatott az év utolsó bajnokiján, vasárnap délután. Ahogyan arra számítani lehetett, a sereghajtó gárda volt a kezdeményezőbb a mérkőzés egészét tekintve, így a debreceniek biztos védekezésből próbáltak kontrákat vezetni. A hazaiak többször nagy nyomást helyeztek a debreceni kapura, amelyeknél nem egyszer kellett Gróf Dávidnak bravúrt bemutatnia. A DVSC legnagyobb helyzete Dzsudzsák Balázs nevéhez fűződik, aki egy szöglet után találta el a hosszú kapufát. A győriek a második játékrészben kaptak egy büntetőt, amely szintén a kapufán csattant, így egy-egy helyzet után 0–0 volt a végeredmény. A cívisvárosiak ezzel a döntetlenjükkel a kilencedik helyen zárták az évet 18 egységgel, három pontra a kiesést jelentő tizenegyedik helytől.

Baranyai Nimród, a Loki fiatal védője értékelte az összecsapást a Hajdú-bihari Naplónak. – Pozitívumként értékelhető, hogy nem szenvedtünk vereséget, valamint ez volt a második meccsünk, amikor nem kaptunk gólt. A Gyirmót többet birtokolta a labdát, ők kezdeményeztek leginkább, de voltak időszakok, amikor mi is támadtunk. Dzsudzsák Balázs kapufájánál nagy lehetőség adódott előttünk, de sajnos nem tudtunk élni vele. A második játékrészben a hazaiak ismét nyomás alá helyeztek bennünket, kaptak is egy büntetőt, amely szerencsére kimaradt. A mérkőzés vége felé mezőnyfölényt alakítottunk ki, de ez gólhelyzetekkel nem igazán párosult. A találkozón szenvedtem egy kisebb sérülést, amikor beadás után a hazaiak játékosa felugrott és eltalálta az orromat, ami elkezdett vérezni az ütést követően, de szerencsére nem történt komolyabb baj – mondta a debreceniek hátvédje.

A cívisvárosiak tehetsége elárulta, hogy a Zalaegerszeg, a Ferencváros és most a Gyirmót ellen is volt benne egy egészséges drukk, de igyekezett élni a lehetőséggel, amely szerinte sikerült is. – Még fiatal vagyok, szükségem van sok rutinra, a vasárnapi meccsen is voltak hibáim. Előfordult, hogy sikerült mögém belőni a labdát, ezekre oda kell figyelnem, de sokszor jól olvastam a játékot és megelőztem az emberemet. Folyamatosan tanulnom kell, hogy ne álljak meg a fejlődésben – nyilatkozta Baranyai Nimród.

A debreceniek számára két hét téli szünet következik, majd január harmadikán kezdik a felkészülést a tavaszi szezonra. Az első 2022-es bajnokiját január 22-én 17 órától játssza Joan Carrillo együttese, a Kisvárda csapatát fogadják hazai pályán.

Arany Balázs