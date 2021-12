Az Interfencing Debrecen SC elnöke, Sápi Levente Máté több alkalommal is beszélt a sportolóval, aki elmondta, hogy fontos számára, hogy ne csak a cívisvárosban készüljön, hanem helyi klub színeiben is folytassa pályafutását. „Ez ügyben több helyi szervezettel is kapcsolatban állunk. Egy Osváth szintű klasszis sportoló leigazolása és menedzselése nem két fillér. Ráadásként a vívósportban egész évben mindössze 2x15 nap áll rendelkezésre az átigazolásra. Ha bármilyen érdemi információval tudok szolgálni, tájékoztatni fogjuk a közvéleményt. Addig is örülünk, hogy napi szinten láthatjuk dolgozni, és segíthetjük a felkészülését a termünkben” -fogalmazott sejtelmesen a klubvezető.