A folytatásban sem adott alább a vendéglátó és folytatta a remeklést. Az első három percben Macsi Patrik két zseniális góllal növelte a hazaiak előnyét és Korbán Richárd is beköszönt. A borsodiak tartották magukat egy ideig, az utolsó percekben azonban ellépett a DVSE. A negyed utolsó gólja Török Béla nevéhez fűződik, aki elemi erővel lőtt ismét a vendég kapujába. Süveges Máté együttese az első két negyedben megmutatta, mit is tud valójában: kreatív támadójáték, szép megoldások és a blokkok is gyakrabban voltak a helyén, mint az elmúlt bajnokikon. Ennek három gólos előny volt az eredménye a félidőben (10-7).