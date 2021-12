A Magura Cisnadie–DVSC Schaeffler EHF EL-visszavágó magyar idő szerint vasárnap 17 órától kezdődik a Szvetoszlav Jovcsev, Zvezdelin Joncsev bolgár bírópáros sípszavára. Ahogy már pénteken is jeleztük, eldőlt, hogy bár a Sport Televízió szerette volna Magyarországon elérhetővé tenni a mérkőzést, ám Romániában nem közvetítik a találkozót, így a magyar sportcsatorna nem kap jelet, emiatt nem lesz tv közvetítés. De a klub mindent megtesz, hogy az itthon maradó szurkolók is láthassák az összecsapást; a tervek szerint a DVSC Kézilabda YouTube-csatornája élőben adja a visszavágót. Remélhetőleg megfelelő lesz az internet jelerősség a nagydisznódi csarnokban, hiszen ettől függ a közvetítés minősége. A klub stábja többféle megoldással is készül, hogy eljusson a mérkőzés minden érdeklődőhöz. A párosítás győztese bejut az EHF Európa Liga csoportkörébe.