A hajdúságiak vízilabdázója beszélt arról, hogy milyen eredményre számítanak az UVSE ellen. – A három pontért utazunk a fővárosban, ez nem is lehet kérdés. Szeretnénk a legjobb formánkat nyújtani, a héten is ennek megfelelően készülünk a konditeremben, illetve a medencében. Gyakoroljuk még azokat az elemeket is, amelyekben fejlődnünk szükséges – zárta gondolatait Macsi Patrik.