Közzétette a XXI. Debreceni Költészeti Fesztivál programjait a Méliusz Juhász Péter Könyvtár. Az április 8. és 15. között zajló rendezvénysorozatban a legkülönfélébb csemegékkel találkozhatnak a csengő-bongó sorok szerelmesei.

A haikuíró és -fordító versenytől kezdve az irodalmi előadásokon keresztül a verses biciklitúráig bővelkedik eseményekben az egyhetes sorozat.

A programsorolóból az is kiderül: Áfra János debreceni költő születésnapján, április 9-én aktualizálódik az annak idején Arany Jánoshoz intézett kérdés: a „Mire gondolt a költő?”, a Csokonai Nemzeti Színház irodalmi estje formájában. Április 11-én ezúttal is lehet posztolni verset az utcán városszerte, ápriis 12-én a közkedvelt színművész, Scherer Péter rendezésében látható a könyvtárban az Ady/Petőfi című színházi előadás, 15-én pedig ugyanott Térey János műveivel foglalkozó tanulmánykötetet mutatnak be, „A szellős térben és a szűk időben címmel.

A Térey Könyvsarokban „Nem akarok mást, csak mozgást” címmel Térey János utazásait bemutató kiállítás nyílik ugyanaznap.