Tizenötödik alkalommal rendezi meg a Csokonai Nemzeti Színház Debrecen, a Vojtina Bábszínház és a Drámaírói Kerekasztal a kortárs magyar dráma ünnepét, a Deszka Fesztivált 2024. május 9. és 18. között. Az esemény beharangozóját szerda délelőtt, a színházi világnapon tartották meg Csokonai Fórum épületében.

Nagy hangsúlyt fektetnek a közösségépítésre

Puskás István alpolgármester köszöntőjében elmondta, hogy igazi fesztiválhangulatot igyekeznek elhozni a debreceniek számára májusban. Felhívta a figyelmet, hogy a Deszka Fesztivállal átfedésben az első Debreceni Art Week is elindul május 9. és 12. között. Nagy hangsúlyt fektetnek a szervezők arra, hogy Debrecen a magyar regionális kultúra központja legyen, lehetőséget kínálva közönségtalálkozókra és szakmai közösségépítésre.

Mátyássy Szabolcs, a Csokonai Nemzeti Színház igazgatója kiemelte, hogy a fesztivál országos jelentőséggel bírhat, mivel az eddigiekhez képest szélesebb programkínálattal várják az érdeklődőket. Május 9. és 18. között rendezik meg az eseményt, a 10 nap során pedig 8 helyszínen 31 előadást tekinthet meg a közönség. Emellett zenei rendezvények és filmvetítések is színesítik a felhozatalt. Idén a Csokonai Teátrumhoz csatlakozik a szervezésben a Vojtina Bábszínház és a Drámaíró Kerekasztal is. A fesztivál díszvendége Szakonyi Károly Kossuth- és József Attila-díjas drámaíró lesz, akinek az Adáshiba című színdarabját a Játékszín társulata adja elő.

Az igazgató ismertette, hogy a fesztivál részeként rendezik meg a IV. Csokonai Színházpedagógiai és Színházi Nevelési Konferenciát, ahol a színpadi játék mellett workshopokat is tartanak. Hangsúlyozta, nem az a céljuk, hogy az előadások végeztével hazautazzon mindenki, hanem egy belvárosi, közös fesztiválérzés megteremtése.

Határon túlról is érkeznek társulatok

Ez egy egyedi fesztivál, mert egyedüliként koncentrál a kortárs drámaművészetre Magyarországon

– szögezte le Szabó K. István művészeti vezető. Kiemelte, hogy a drámaadaptációkra is fontos szerep hárul, melyek célja, hogy reagáljanak a valóságra. Ezzel összefügg az a koncepció, hogy minden korosztályt szeretnének megszólítani. Szeretnék bemutatni az emberi élet drámában feldolgozandó stációit, amiket társadalmi kérdéseknek tartanak.

A művészeti vezető hozzátette, hogy a debreceni rendezvénysorozat nemcsak az ország, hanem a Kárpát-medence rangos eseménye lehet. Olyan nagy színházak képviseltetik magukat többek között, mint a Budapesti Nemzeti Színház, a József Attila Színház, a Radnóti Miklós Színház, a Szatmárnémeti Színház és a Sepsiszentgyörgyi Színház.

– Az alkalom lényege, hogy a magyar dráma ünnepe legyen – fogalmazott. Emellett a jövőre vonatkozó tervekről is beszélt, hogy nemcsak külföldiről magyarra, hanem magyarról idegen nyelvre is szeretnének drámákat fordítani. Megemlítette a Debrecen 175 (175 éve annak, hogy Debrecen ideiglenesen Magyarország fővárosa volt) néven futó drámapályázatot is. Szeretnék többek között neves történészeken és levéltárosokon keresztül inspirálni a jelentkezőket, ugyanis június 30-ig lehet a pályaműveket benyújtani.

Az esemény első két napja szakmai beszélgetésekről fog szólni, melyek témája már említett színházpedagógia és nevelés lesz.

Május 15. és 18. között pedig igazán „beindul” a fesztivál: 4-5 előadást rendeznek naponta reggeltől egészen éjfélig.

Nemcsak gyermekeknek lesz bábelőadás, hanem felnőtteknek is

Láposi Terka, a Vojtina Bábszínház művészeti vezetője elmondta, hogy 11 előadást szerveznek a kuratóriummal, és 31 neves írót hívtak meg. Közöttük vannak olyan egyetemisták, akik megfogalmazták, miként veszítette el a társadalom a szabadságát a pandémia során. Rámutatott, hogy bár a Gördeszka program célközönségét hároméves kortól határozták meg, mégis lesznek olyan bábelőadások, amelyek felnőtteknek szólnak. Rávilágított, hogy az előadás-sorozat többek között a kérdésre is válaszol, hogy miért nincs idejük a szülőknek a gyerekeikre.

Asbóth Anikó, a Vojtina Bábszínház igazgatója arról számolt be, hogy a Budapest Bábszínház Dekameron 2023 című darabja tíz kortárs szerző nevéhez fűződik, amit a Debrecenben is közkedvelt Szikszai Rémusz rendezett (az ő nevéhez kötődik a Tesztoszteron című előadás is). Továbbá kiemelte Barguzin Lehullt csillag fénye című művét is, ami elmondása szerint egy rendkívül humoros, a 16 évtől idősebb korosztálynak szóló előadás. A debreceni Gimesi Dóra első saját rendezésű darabját is bemutatják, ami azt a kérdést feszegeti, hogy a jelenkornak szüksége van-e még hősökre.

