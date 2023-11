A Csokonai Vitéz Mihály születésének 250. évfordulója alkalmából rendezett „Kedv, remények, Lillák” címet viselő eseménysorozat keretében tartottak megemlékezéseket a debreceni Csokonai-emlékhelyeken november 17-én, közölte a polgármesteri hivatal.

Délután a Kálvin téri Csokonai-szobornál Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Tiszántúli Református Egyházkerület, a Debreceni Református Kollégium, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kara és a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet, a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziuma, a Csokonai Nemzeti Színház, valamint a Déri Múzeum – Debreceni Irodalom Háza képviselői helyezték el koszorúikat. Közreműködött Mercs János, a Csokonai Nemzeti Színház művésze és Béke Csaba zenész-énekmondó.

Közbeszólt az eső

Este az eredetileg a Dorottya utcán, a Csokonai-síremléknél tervezett megemlékezést – a kedvezőtlen, esős időjárás miatt – a Református Kollégium dísztermében rendezték meg, ahol Barcsa Lajos alpolgármester – maga is a Kollégium egykori diákja – mondott beszédet. Először Kiss Tamás debreceni költőt, irodalomtörténészt, tanárt és teológust, Csokonai kiváló ismerőjét idézte:

1823-ban, Csokonai születésének 50. évfordulóján egy csinos ízlésű hintó állt meg a Kollégium kapujában. Mélyén, üvegpiramis alatt Csokonai szobra carrarai márványból. Rómából érkezett ez a csupa ragyogás szobor, Ferenczy István vésője alól. Eszterházy gróf meg akarta venni, de Ferenczy István Debrecennek szánta. »Alkalmasabb helyet találni sem tudtam, mint ahol ő született« – írta szűkszavúan.

Barcsa Lajos, Debrecen alpolgármestere

A csodálatos Ferenczy-szobor – folyatta beszédét Barcsa Lajos – azóta is a Református Kollégium ékköveként abban az iskolában ragyog, ahol a költő megalapozta páratlan műveltségét és nyelvtudását, és amely intézmény a halála után kibontakozó kultusz fontos központjává vált. Méltó tehát, hogy Csokonai születésének 250. évfordulója alkalmából a Kollégium, a Kollégiumi Kántus, a diákok és a város együtt emlékezzen ezen a helyen. Csokonai a Református Kollégium tanáraként, azaz préceptorként elkötelezett pedagógus is volt, aki a költészetet a formális iskolai kereteken túl előszeretettel tanította kötetlenebb légkörben is: a Nagyerdőn sétálva, pipázva, borozgatva diákjaival.

Gyertyákat is gyújtottak

A megemlékezésen közreműködtek: Erdei József öregdiák, a Kollégiumi Kántus, a Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona, valamint a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumának diákjai. A Kollégiumban a hagyomány szerint maga Csokonai Vitéz Mihály hívta életre az első önképzőkört, így az esemény keretében hajdani és mai diákok rendhagyó önképzőkört tartottak, több évtizedes emlékeket is felelevenítve. A megemlékezés Csokonai Vitéz Mihálynak a Kollégium külső falán található emléktáblájának megkoszorúzásával és gyertyagyújtással zárult.

A közleményben emlékeztettek, Csokonai Vitéz Mihályt a „Kedv, remények, Lillák” elnevezésű programsorozattal ünnepli Debrecen. Ezekben a napokban a várost a Csokonai korát idéző gasztronómiai események és borkóstolók, diákszínjátszás, képzőművészeti kiállítások és könyvbemutatók, költői estek és tudományos tanácskozások jellemzik.