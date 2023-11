Tisztelet, humor, maiság

„Eljátszhatunk a gondolattal, ki volna ő, ha most közöttünk élne. Ha lázadó karakterére gondolunk, lehetne rocksztár, ha nyelvi bravúrjai, hol pimasz, hol érzékeny mondatai jutnak eszünkbe, akkor egy repperre vagy egy slammerre hasonlít, ha pedig a Rousseau ihlette világlátásán elmélkedünk, akkor a hippikhez, a goa-közösségekhez áll közel”. Puskás István gondolatai mentén a megszólalók többek között arra keresték a választ, hogy az életrajz fontos állomásainak megtartása mellett miként tartható meg az ízlésesség és a szórakoztatás vékony mezsgyéje.

Tóth-Laboncz Attila épp emiatt kérte közös munkára Balogh Lászlót, akitől többek között azt is megtudták, hogy Csokonai beceneve „Cimbalom” volt, a szakember ezen kívül azt a tudományos spektrumot is behatárolta, mellyel a kreativitás teret kapott a fikció, a humor és az eredetiség skáláján. A versidézeteket a képregényszövegtől nemcsak a különböző betűtípus, hanem egy különálló jegyzék is segít elkülönítenie az olvasónak, ahogy elegáns hitelességgel bánt a szövegalkotó a Lilla-szerelem jeleneteiben is. Az alkotók gyors bepillantást engedtek a Csokonai-képregénybe, majd kérdésünkre úgy vélekedtek: szinte egészen biztos, hogy az ünnepelt, ha a születésnapi ajándékként venné kezébe a róla készült képregényt, szinte biztosan tetszene neki.