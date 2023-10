A Debreceni Kreatív Közösségről az elmúlt egy évben Debrecen első sétáló- és bevásárlóutcájában, a Batthyány utcán megrendezett programok kapcsán hallhattak a debreceniek. Az alulról jövő civil kezdeményezésről október 26-án, csütörtökön a Nő a hangerő podcast vendége, Horváth Andrea beszélt a Haon stúdiójában.

Az alapötlet egy évvel ezelőtt született meg, amikor a Debreceni Német Kulturális Fórum a sétálóutcába költözött, és szervezet szeretett volna bemutatkozni az utca közösségének. Akkor az első Halloween Utcabál ötletéhez a Pagony Könyvesbolt is csatlakozott, és gyorsan körvonalazódott a közössé vált cél is: minél több embert behívni az utcába. – Azóta 18-21 üzlet részvételével szervezzük meg a programjaikat – idézte fel Horváth Andrea, akinek szakmai forrásért sem kellett a szomszéd utcába mennie, mivel évek óta vezeti a Német Kulturális Fórumot, vezetőjeként és közösségszervezőként pedig a Debreceni Egyetemen tanítja az elméletet. A szakember szerint a közösségszervezés mindenhol nehéz folyamat, belülről is erősíteni kell, melyre külön munkacsoportot létrehozva péntekenként esti kávézásra jönnek össze a Batthyány üzleteinek tulajdonosai. Nem titkolt szándékuk az sem, hogy ezekbe a régebben nagyon is népszerű és forgalmas üzletekbe újra visszatérjen az élet. Andrea úgy látja, mi, debreceniek először nehézkesen fordulunk ugyan az új programok felé, de ha meglátjuk, hogy jó ügyről van szó, egyre élénkebben érdeklődünk a következő iránt. Így volt ez legutóbb is, a nemrég megrendezett bolhapiacon.

Intézmények is csatlakoznak

Az első, tavalyi Halloween Utcafesztiválon is már ezer gyerek vett részt, később csatlakozott programjaival a Vojtina Bábszínház, a DEMKI Ifjúsági Ház, a Tímárház, a Diákönkormányzat és többek között a Debreceni Állatkert. A Debreceni Kreatív Közösség a városvezetőség támogatásával azt tervezi, hogy túllépve a sétálóutca határain a Jászai Mari tér, a Gambrinusz köz, a Kossuth és a Piac utca alkotta négyszöget is összefogja. Igyekeznek bekapcsolódni a városi családi rendezvényekbe, ahogyan tavaly a Rím-Fesztnek, a Rajzutcának, a karneváli virágfelvonulásnak és a latin táncestnek is otthont adtak.

Debrecen első bevásárlóutcája legközelebb október 27-én, pénteken a Halloween Utcafesztivállal válik igazi közösségi térré, melyen a „rémisztő” feladatok és a csokigyűjtés mellett újra megélhetjük a legfontosabbat, a találkozás örömét.