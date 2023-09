A nagymúltú település részben fennmaradt, de túlnyomó részt feledésbe merült szellemi és anyagi, természeti, közösségi értékének és termékeinek tovább éltetése a célja a szervezőknek.

A Földesi Értéktárba – egyéni és szervezeti javaslatokra – eddig 45 helyi értéket vettek nyilvántartásba. Ez idáig több alkalommal és módon is lehetőség volt azok megismerésére. A három éve kiadott Földes első falukönyve a helyi nemzeti értékekről közel háromszáz oldalon mutatja be Földes közös kincseit, és tablóiállításon is folyamatosan megtekinthető az Árpád Mozi előcsarnokában, valamint a foldes.hu oldalon is.

A nagyközség széleskörű összefogásával szeptember 11 – 16. között első alkalommal szervezi meg a Helyi Nemzeti Értékeink Hetét. Ennek keretében a nagyobb programokat a település külső és belterületei helynevei köré csoportosítva tervezik megtartani.

A közösségi ismeretszerzésért

A rendezvénysorozatunk célja – mint azt Dr. Szabó Irma az értéktár bizottság elnöke tájékoztatott –, hogy a helyi nemzeti értékeink ne csak múzeumi jelleggel létezzenek, hanem kapjanak szerepet a mindennapjainkban, alkalmat adva közösségi ismeretszerzésre, együttlétre, kikapcsolódásra.

– A településünk nevelési, oktatási, kulturális intézményei és több civil szervezete együttműködve készítette el és valósítja meg a hét változatos programsorát. Utcajáró egyéni és csoportos verseny, Tik -Tok videókészítő pályázat a helyi nemzeti értékeinkről, iskolai és óvodai programok is színesítik a hét eseményeit. A hét keretében versenyt hirdetünk településünk utcái között. Amelyik utcából lakosságarányosan a legtöbben megnézik Gaál Zsigmond fényképes hagyatékát Földes lakóházairól, és beazonosítják saját házukat a kiállított képeken, az utca részére egy utcai padot sorsolunk ki. Szerdán Csáth Géza és Földes címmel Dr. Bakó Endre mutatja be az orvos író itt szolgált két évét. Csütörtökön az érdeklődők temetői séta keretében megismerhetik az évszázadok családtörténetét őrző helyi zsidótemetőt. Pénteken, a fiatalok tizenkétórás vetélkedőjére kerül sor. Szombaton Karácsony Sándorra emlékezve konferenciát rendezünk, majd újra nyitjuk a kibővített és megújult Karácsony Sándor Emlékkiállítást – zárta gondolatait a bizottság elnöke.