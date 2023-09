Helyi értékek fesztiválját tartottak szeptember 16-án Bárándon, számolt be a hbmo.hu.

Az eseményen számos helyi termelő sorakoztatta fel portékáit. Az egyedi és látványos, sokszor ámulatba ejtően ötletes helyi értékek mellett színes programok is várták a helyieket, de a környező településekről is szép számmal érkeztek a fesztiválra. A megjelenteket Pajna Zoltán, Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzatának elnöke is üdvözölte, aki meglepetést is hozott: dr. Kovács Miklós polgármester, valamint a helyi civil szervezetek számára könyvcsomagot nyújtott át, mely a vármegye önkormányzata által megjelentetett Hajdú-Bihar vármegye képekben, valamit a Pásztortüzek a Hortobágyon című kiadványokat tartalmazta.