Igazi mozicsemegékkel indul az ősz a debreceni Apolló Moziban, a Vertigo Filmhéten, mely augusztus 28-án, hétfőn kezdődik. A válogatás a brit rendezőfenomén, Ken Loach utolsó filmjével kezdődik: a cannes-i versenyprogram remek darabja, a The Old Oak – A mi kocsmánk lesz látható premier előtt. A premier előtti vetítések mellett olyan sikerfilmeket nézhetünk újra mozivásznon, mint a Semmi című kultregényből készült thriller és az Oscar-díjas dán Még egy kört mindenkinek – írják a szervezők a Facebookon, ahol a részletes program is olvasható.