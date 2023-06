Mozgalmas, eseményekkel teli hónapokat tudhatnak maguk mögött a debreceni, hajdú-bihari néptáncosok. Minősítő fesztiválon mérették meg magukat, különböző versenyeken arattak szép sikereket, illetve bemutatkozási lehetőséget kaptak a néptáncosok legnagyobb országos rendezvényein. S vannak közöttük olyanok is, akik kerek évfordulót ünnepelnek, mint például a Hortobágy Néptáncegyüttes, amely hetven éve folyamatosan aktív közössége a Debreceni Egyetem népi kultúra iránt érdeklődő hallgatóinak.

Ezen jeles évforduló kapcsán a Hajdú Online megkeresésére Kathi Annamária, a Hortobágy Néptáncegyüttes Kulturális Egyesület elnöke, valamint Énekes András Előd kommunikációért felelős táncos mutatta be az együttes múltját és jelenét.

– Az egyik leghitelesebb dokumentum a kezdetekről Bertalan Zoltán alapító 2018-ban írt levele egy másik alapító tagunkhoz. Sajnos már egyikőjük sincs közöttünk. A levélből kiderül, hogy 1953-ban indult a Mezőgazdasági Akadémia Debrecenben, amellyel visszatért az agrár-felsőoktatás a városba – mondta Annamária. A levél tanúsága szerint abban az időben kitűzött cél volt, hogy a falura került mezőgazdászok ne csak az agráriummal kapcsolatos szakmai dolgokban legyenek jártasak, hanem az adott település kulturális életében is tevékenyen részt vegyenek, karolják fel a népi hagyományokat, a mezőgazdaságban dolgozó parasztság kulturális hagyományait. Ennek az előmozdítására az intézmény a Debreceni Népi Együttes táncosát, Bertalan Zoltánt (aki tanulója is volt az akadémiának) kérte fel egy néptáncegyüttes megszervezésére és vezetésére.

Kathi Annamária és Énekes András Előd

Forrás: Bekecs Sándor

Külhoni turnék, országos elismerések

Az együttes magját a kilencvenes évek közepéig az agráros hallgatók adták, a csoport a hetvenes évek közepén vette fel a Hortobágy Néptáncegyüttes nevet. A fenntartó a kilencvenes évek közepéig az egyetem volt, illetve 1976–1992 között a Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízügyi Dolgozók Szakszervezete csatlakozott a fenntartókhoz. A Hortobágy Néptáncegyüttes Kulturális Egyesület 1996 óta működik.

A város harmadik legidősebb néptáncegyüttese a Debreceni Népi Együttes és a Hajdú Táncegyüttes után, de országos szinten is az elsők között vagyunk. Nem sokan mondhatják el magukról, hogy legalább hetven éve folyamatosan működnek

– emelte ki András. Az elmúlt hét évtized alatt számos külföldi turnén mutatkoztak be a táncosok. Jártak többek között Jugoszláviában, Oroszországban, Spanyolországban és Olaszországban. Legutóbb 2022-ben léptek fel a közép-olaszországi Macerata megye középkori városkáiban, egy nemzetközi néptáncfesztiválon. Mindezek mellett több szakmai elismerést is begyűjtött az együttes, így például háromszor nyerte el a Kiváló Együttes címet, több alkalommal részesült nívódíjban hazai és külföldi fesztiválokon. Idén lesz 50 éve, hogy a VII. Karthágói Nemzetközi Néptáncfesztiválon első díjat nyert.

A külföldi hallgatók is szeretik a magyar néptáncot

– Az együttes tagjainak 80 százalékát adják most az egyetemi hallgatók. Mivel sokan csak az itt töltött diákévek alatt táncolnak nálunk, viszonylag folyamatosan változik a tagság, de ennek ellenére igyekszünk megtartani a tagokat. A felnőtt együttesünknek 25-30 tagja van most. A többi együttessel ellentétben utánpótláscsoportunk nincs – tudtuk meg Andrástól. Annamária hozzátette:

néhány éve indítottak egy-egy, külföldi és magyar hallgatóknak olyan csoportot is, amelyhez a kötelező testnevelést válthatják ki. Szinte egy-két nap alatt betelnek a helyek.

– Nagy az érdeklődés a külföldiek részéről. Az egyetemi rendezvényeken általunk tartott táncházakba, programokba is szívesen csatlakoznak, és látszik rajtuk, hogy nagyon élvezik. 2020-ban volt egy országos hallgatói önkormányzatoknak szóló tehetségkutató, amelynek a döntőjébe jutottunk. Az A38 hajón léptünk fel, és ott is nagy ovációval fogadott minket a közönség – osztotta meg a két táncos.

Elmondták, a próbatermen kívül is összetart a csapat, többször szerveznek közös programokat, családi napokat. Szövődtek barátságok, szerelmek a közösség berkein belül. – A jubileumi műsorunkat november 18-án tartjuk majd az oDEonban, mely hosszú évtizedekig volt a próbatermünk. Erre várjuk s hívjuk is a régi tagjainkat, sokan vissza is jeleztek, hogy jönnek – mondta a két táncos.

BS