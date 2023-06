Három év kihagyás után újra megrendezték Biharkeresztesen a régió egyik legfontosabb néptáncos seregszemléjét, mely nem csupán a kelet-magyarországi amatőr együttesek magas számáról, hanem azok nagyszerű szakmai munkájáról is bizonyságot adott. A Debreceni Egyetem Hortobágy Néptáncegyüttese (Hortobágy NTE) két műsorral készült a június 3-i eseményre, s mindkettő produkcióval minősítést ért el, ráadásul még különdíjat is kapott.

Forrás: Hortobágy Néptáncegyüttes-archív

– Az egyetem hivatalos együttese idén lesz 70 éves, a nagyszabású jubileumra való felkészülés jegyében pedig a Bihari Néptánctalálkozón is megmérette magát június első szombatján. Az öt korcsoport közül a felnőtt szekcióban szereplő Hortobágy NTE a „Nagyiváni mulatság” című, hajdúsági táncokat felvonultató számával ezüst, míg a „Járjátok csak leányok” elnevezésű szilágysági lánytánccal bronz minősítést szerzett a biharkeresztesi Gárdonyi Zoltán Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában zajló versenyen – tájékoztatta a Hajdú Online-t Énekes András Előd, az együttes táncosa, kommunikációs munkatársa. Mindezeken túl a Bólya-Nánási Alexandra, Puskás László és Herczeg Kata által fémjelzett szakmai zsűritől különdíjat is kapott a több mint húsz fővel felálló csapat. „Köszönet a népi kultúra terjesztéséért” – szól az oklevél, ami az együttes kultúraközvetítő munkáját is dicséri, hiszen jelenléte a különböző városi, regionális és mindenekelőtt egyetemi rendezvényeken nem csak a magyarországi fiatalok, hanem a külföldi hallgatók számára is közelebb hozza a magyar néptánc értékeit a Debreceni Egyetemen. A műsor után a Hortobágy Néptáncegyüttes – melyet ezúttal is Rozsályi Dániel és Lakatos Fanni tánckarvezetők készítették fel – meghívást kapott a biharkeresztesi Csicsóka Tájházba is.

BS