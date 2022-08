Sikeres olaszországi turnén van túl a Debreceni Egyetem Hortobágy Néptáncegyüttese. A kelet-magyarországi régió egyik legrégebbi csoportja 1953-ban alakult és számos nemzetközi utat járt már meg, a jelenlegi, dinamikusan fejlődő garnitúrával azonban ez volt az első nagyobb, külföldi fesztiválszereplése.

A főként egyetemistákból és a Debreceni Egyetemen végzett diplomásokból álló csapat a Bakos zenekarral kiegészülve indult útnak a 28° Festival Internazionale del Folklore rendezvényre a festői Macerata városába. A Hortobágyon kívül egy szlovák, egy mexikói, egy los angelesi azték táncos csapat és a helyi ‘Li Pistacoppi’ hagyományőrző együttes vett részt a fesztiválon.

Az Appeninek mentén fekvő régió kis hegyi városai jelentették a hétnapos rendezvény helyszíneit, így olyan különleges várnegyedekben is felléphetett az együttes, mint Visso, Montelupone vagy Morrovalle. A nyitóeseményt a régió központjában, Maceratában, a lenyűgöző Sferisterio Arenában tartották, ahol épp a Hortobágy Néptáncegyüttes nyitotta az este programját 20 perces műsorral.

A hét nap alatt belvárosi táncházat is tartott a csapat, melyen helyi érdeklődők mellett a meghívott táncegyüttesek is esélyt kaptak, hogy megtanulják a felső-tisza vidék tánclépéseit. Ezen túl egy helyi vasárnapi misén is felvonult az együttes, mi több, a szertartást Varga Orsolya éneke nyitotta.

Az együttesből 20 táncos vett részt a turnén, a zenekar mellett Lakatos Fanni tánckarvezető szakmai kíséretével – tudatta a néptáncegyüttes közleményében.