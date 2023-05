Évről évre egyre népszerűbb a Könnyűzenei Intézet kurzusa, melyen a Debreceni Egyetem bármely karának hallgatója részt vehet, természetesen ebben az esetben is szükség van a megfelelő szintű zenei tudásra. A kurzusra ebben a szemeszterben is sokan jelentkeztek, összesen huszonkilenc tehetséges egyetemista zárja a most véget ért szemesztert.

Mint minden évben, ezúttal is egy nagyszabású gálakoncerten adhatnak számot a hallgatók arról, hogy mit tanultak az elmúlt néhány hónapban. A fiatalok színvonalas fellépéssel várják a közönséget, és igazi stíluskavalkádra lehet számítani a koncerten. A műsorban ezúttal a mai popzenék lesznek túlsúlyban - olvasható az unideb.hu-n.

Kapusi Kálmán, a Debreceni Egyetem Könnyűzenei Intézetének igazgatója szerint a koncert kiváló lehetőség arra, hogy a kurzuson részt vevő tehetséges fiatalok a megfelelő helyen és a megfelelő módon mutassák be tudásukat, ráadásul közönség előtt léphetnek színpadra.

A Szemeszterzáró gálakoncertet május 29-én, hétfőn 19 órától rendezik meg a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar Liszt termében. A belépés ingyenes. A koncerten a növendékek mellett a Könnyűzenei Intézet oktatói, valamint a Rocksuli diákjai is színpadra lépnek.