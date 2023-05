„Görög Demeter, Hajdúdorog híres szülötte” címmel tart előadást Tóth Pál idegenvezető május 12-én (pénteken) 15 órától, a debreceni Benedek Elek Könyvtárban. Görög Demeter arisztokrata családok gyerekeinek házi nevelő-tanítója volt, majd udvari nevelőként is elismert lett. 1789-ben Kerekes Sámuellel megindították lapjukat, a „Hadi és más nevezetes Történetek”-et, ami 1792-től Magyar Hírmondó néven jelent meg. Görög Demeter bőkezűen támogatta a magyar írókat, költőket: Csokonait, Kazinczyt, Berzsenyit. Nevelője volt a császári főhercegnek, s a térképészet első nagy alakja is egyben. A mezőgazdaság területén a lóhere elterjesztésében játszott jelentős szerepet, de a szőlészet és a borászat is nagyon érdekelte.

HBN