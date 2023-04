A keddi eseményen alkotói ösztöndíjat vehetett át Árvai Tünde történész, a Debreceni nőtörténet Facebook-oldal elindítója. A történész munkássága a nők szerepének, hatásának bemutatására összpontosít. Az ösztöndíj segítségével folytatni tudja a korábban megkezdett kutatásait azokról az ismeretlen nőkről, akiknek általa feltárt munkássága beépíthető a város történeti emlékezetébe.

Horog Máté grafikus, pedagógus, a City-Legends.com alapítója és alkotója szintén kiérdemelte a kuratórium támogatását. A fiatal művész egy alternatív útikönyvet valósít meg az ösztöndíj segítségével, melynek a „Debrecen Utikalauz Gyalogosoknak – (Nem Csak) Szubjektív Impressziók Debrecenről Debrecenieknek” címet adta. A projekt tartalmaz majd debreceni sétaútvonalakat, városnéző tippeket, továbbá helyi szolgáltatások bemutatóját saját grafikák és fotók, valamint egyedi hangú leírások felhasználásával.

Átvehette az ösztöndíjat az erdélyi születésű Nuridsány Éva képzőművész, nyugalmazott főiskolai adjunktus is, akinek festészetét elsősorban a szakralitás jellemzi, de alkotásaiban az emberábrázolás és a táj iránti szeretet kifejezése is domináns módon van jelen. A képzőművésznek az alkotói ösztöndíj lehetőséget nyújt egy retrospektív kiállítás megrendezésére, valamint egy, a munkásságát bemutató album létrehozására.

Vándorkiállítást tervezhet az ösztöndíjból Subiczné Palotai Erzsébet festőművész, aki mögött már több évtizedes magas szintű alkotói és pedagógiai pálya áll. A művész most a háborúban elhagyott, elárvult gyermekekről készült képsorozatát mutatná meg a közönségnek azért, hogy felhívja a fiatal generációk figyelmét a háború borzalmaira.

Zene, irodalom, kézművesség

Puskás Levente klarinét- és szaxofonművész egy új lemez elkészítésébe foghat a Debrecen Kultúrájáért Alapítvány támogatásának köszönhetően. A zenész az elmúlt évek magyar szerzői által komponált szaxofon-zongora műveit kívánja rögzíteni Váradi Judit állandó kamarapartner közreműködésével.

A Necropsia zenekar három évtizedes történetét bemutató dokumentumfilm-sorozata is elkészülhet, hiszen Szilágyi István alapító, dobos az elnyert alkotói ösztöndíjat a sorozat utómunkálataira fordítja. A film a 90-es évek könnyűzenei életét mutatja be interjúk formájában a zenekar jubileumi koncertjének kép- és hanganyagaival.

Elnyerte pályázatával az alapítvány támogatását Tóth Kinga író-költő, intermediális alkotó is, aki az elmúlt tíz évben több irodalmi, hangköltészeti munkát, installációt, kiállítást, műfordítást, workshopot hozott létre és jelentetett meg Debrecenben. Az alkotó most egy háromnyelvű albumon dolgozik, az ösztöndíj pedig a kötet nyomtatásához nyújt segítséget. A kiadványban az irdalom mellett a fotográfia, a performansz, a hang- és vizuális költészet is hangsúlyos szerepet kap majd.

A közösség, melyet ösztöndíjjal jutalmazott az alapítvány a Debreceni Képzőművész Céh Egyesület. A mintegy 30 főt számláló társaság a támogatásból kulturális programokat, egyéni és csoportos bemutatókat, kiállításokat szervezhet. Az idei programok között kiemelt jelentőségű az irodalmi évfordulókhoz kapcsolódó Csokonai-, és Madách-kiállítás. Mindkét tárlaton az egyesület által meghirdetett szakmai pályázatokra beérkező képzőművészeti reflexiók tekinthetők majd meg.

A Debrecen Kultúrájáért Alapítvány Debrecen város szellemi, kulturális életének mecenatúráját felvállaló szándékkal jött létre 1991-ben. Magánszemélyek, intézmények, együttesek művészeti törekvéseit ösztönzi, segíti a kulturális kapcsolatok fejlesztését hazánkban és külföldön egyaránt.

BBI