Építőkocka kiállítás nyílik március 25-én 9 órától a Svetits Gimnáziumban. A vasárnap estig tartó belépődíjas tárlaton kétmillió kockából, különböző témákban láthatnak építményeket az érdeklődők. Egyedi formában mutatnak be filmjeleneteket, videojáték-jeleneteket. A látogatók találkozhatnak Harry Potter világával, a Marvel és DC szuperhőseivel, de a Csillagok Háborúja ikonikus jelenetei mellett filmklasszikusokkal is, mint például Kevinnel a Reszkessetek betörőkből. Továbbá a gépeket, járműveket kedvelők is kedvükre szemezgethetnek a végeláthatatlan kollekcióban, illetve megannyi mozgó építmény is kiegészíti a kiállítás színes anyagát.