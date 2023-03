Idén lesz hetedik éve annak, hogy az első próbáit megtartotta a hajdúnánási Aranyszalma Néptáncegyüttes, most vasárnap pedig már az Operettszínházban lépnek fel a táncosok. A csoport egyik próbája alkalmával érdeklődtünk a budapesti műsorról az együttes művészeti vezetőitől.

– Hatalmas büszkeség számunkra, hogy ilyen fiatal néptáncegyüttesként az Országos Felnőtt Néptáncantológia szervezősége érdemesnek tartotta a hajdúsági koreográfiánkat arra, hogy beválogassa a tavalyi év tizenkét legjobb produkciója közé - fogalmazott Márton Attila. Kiss-Varga Ágnes hozzátette: a táncot korábban többek között a Néptáncosok Országos Bemutató Színpada minősítő fesztiválon láthatta a közönség, ez volt a hajdúnánási együttes műsorának fináléja. – Már itt is felnőttegyüttesként mutatkozunk meg, és a szakmai zsűri kiválóra minősítette az előadásunkat - emelte ki.

Kiss-Varga Ágnes és Márton Attila

Forrás: Czinege Melinda

Márton Attila kérdésünkre elmondta: főleg hajdúnánási, hajdúhadházi és hajdúszoboszlói táncanyagot dolgoztak fel az ötperces koreográfiájukban. – Hajdúnánás egy jelentős hajdúváros, ezért is tartottuk fontosnak, hogy a fiatalok megismerjék a helyi tánckultúrát. Úgy látom, hogy valóban magukénak érzik ezt, mert a táncot nagyon nagy lelkesedéssel és odaadással táncolják - emelte ki. Míg a környező települések együttesei 60-70 éves jubileumokat ünnepelnek, az Aranyszalma 2021-ben volt ötéves. A felnőttegyüttest javarészt huszonévesek alkotják, de óvodáskortól kezdődően vannak csoportok, erős utánpótlás érkezik a Bocskai István Alapfokú Művészeti Iskolából is. Jelenleg több mint ötszázan táncolnak Hajdúnánáson, és már tervben van egy kezdő felnőttekből álló csoport elindítása is.