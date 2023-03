A debreceni Modem közreműködésével folytatódik a szegedi design- és művészetmenedzsment mesterképzés, erre a művészeti iparban keresett szakemberek felkészítése érdekében van szükség. A sajtónyilvános megállapodáson a Modem szakmai vezetősége és kurátora, valamint a szegedi képzés felelősei vázolták fel közös jövőbeni projektjeiket – közölte portálunkkal a múzeum.

Prof. Dr. Gyenge Zoltán, az SZTE BTK dékánja kifejtette, a művészeti ipar egyre erőteljesebben jelen van a szolgáltatások körében. Az emberek nem csak azért utaznak, hogy szép tájakat lássanak, gasztronómiai élményeket szerezzenek, az úti célok kiválasztásánál egyre fontosabbá válik a kultúra iránti igény, melynek komoly gazdasági vonzata van, ezeket pedig szakembereknek kell kiszolgálniuk. Kiemelte, hogy nemcsak egy képzőhelyet szeretnének, hanem komoly szakmai együttműködést a Modem szakembereivel, hiszen a magyar múzeumi intézményrendszerben meghatározó szerepet játszó debreceni intézmény kultúraközvetítő és edukációs céljai megegyeznek a szakéval.

A létrejött megállapodásnak köszönhetően a hallgatók szakmai gyakorlat keretében aktív szerepet vállalnak majd a Modem projektjeiben, illetve megismerhetik a múzeum által szervezett kurzusokat is.

Dr. Süli-Zakar Szabolcs, a Modem művészeti vezetője hangsúlyozta, az intézmény célja, hogy a hagyományos közgyűjteményi programok mellett kilépjen a múzeum falai közül, minél szélesebb körben mutassa be, milyen izgalmas és mennyire aktuális kérdésekkel foglalkozik a kortárs művészet. Fontos, hogy ne csak az intézmény falain belül hozzák közelebb a kortárs művészetet az emberekhez, hanem szemináriumokkal, más múzeumi kooperációkkal, kitelepülésekkel (pl. Campus Fesztivál, Bánkitó Fesztivál stb.) vagy egyetemi együttműködésekkel is hozzájáruljanak a kulturális nevelés és érzékenyítés széleskörű közvetítéséhez. Kiemelte, hogy a Modem és a Debreceni Egyetem tavaly közösen indított képzése mellett a Don Tamás kurátor irányításával létrehozott, jelenleg is látható 30+ című kiállításhoz kapcsolódva több száz foglalkozást tartottak, melyeken személyesen és online is részt vehettek az érdeklődők az általános iskolástól a felnőtt korig. Hamarosan megjelenik a tárlat múzeumpedagógiai anyagokkal bővített katalógusa is, melyet oktatási intézmények számára készítenek. A hallgatók a Modem munkatársai által tartott szemináriumok mellett többek között ezzel a programmal is megismerkedhetnek.

Végül Pavlovits Tamás, az SZTE BTK Filozófia Tanszékének vezetője elmondta, hamar népszerűvé vált a design- és művészetmenedzsment képzés, a régióban komoly igény van az ilyen szakemberekre.