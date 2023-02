Megnyílt kollégánk, Molnár Péter fotókiállítása csütörtök délután az Egri Borozóban. Az ötvenedik születésnapját éppen a napokban ünneplő fotóriporter zsenialitása egyebek mellett természetfotókon, valamint koncertekből, előadásokból kiragadott pillanatképeken mutatkozik meg a Bajcsy Zsilinszky utcai vendéglátóhely galériaként is funkcionáló falain. A tárlatnak nemcsak a kerek születésnap adott apropót, hanem két másik jeles jubileum is: az ünnepelt éppen harminc évvel ezelőtt kezdte pályafutását, s legnagyobb örömünkre tehetségét immár két évtizede a Hajdú-bihari Napló és a Hajdú Online szerkesztőségében is kamatoztatja.

Az alkotót és műveit a kiállítás megnyitóján Kovács István, az Egri Borozó tulajdonosa, valamint Tamus István grafikusművész méltatta, míg Mester István, a Pincelíra sorozat szervezője a fényképészettel kapcsolatos haiku versek felolvasásával világított rá a művészeti ág sajátosságaira.