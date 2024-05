Idén is megrendezik a népszerű traktorhúzó versenyt Hajdúböszörményben, immár 24. alkalommal – jelentették be a szervezők pénteken a Debrecen Egyetem Böszörményi úti Campusán. Az esemény egy komplex rendezvénysorozat, a „Hajdúsági Expo Mezőgazdasági és Ipari Kiállítás és Vásár Hajdú Nemzetközi Traktorhúzó Verseny és Nemzeti Amatőr Traktorhúzó Bajnokság – Kelet-magyarországi Agrárfórum, a Hajdúság iparának bemutatása” része. A mezőgazdaság ezen nagyszabású seregszemléjét „Hajdúsági Expó” gyűjtőnéven szeretnék ismertté tenni a házigazdák. A 2024. évi traktorhúzó verseny Hajdúböszörmény kiemelt eseménye lesz.

Kiss Attila (balról), Harsányi Endre és Ficsor László ismertette a traktorhúzó verseny és az agrárfórum részleteit

Forrás: Kiss Annamarie

Kapcsolat a traktorhúzó verseny őshazájával

Harsányi Endre, a Debreceni Egyetem agrár- és élelmiszertudomány fejlesztéséért felelős ágazatfejlesztési rektorhelyettes emlékeztetett: övék Magyarország egyik legnagyobb felsőoktatási intézménye, ahol kiemelt terület az agrárium. Megjegyezte, igyekeznek erősíteni nemzetközi kapcsolataikat, többek közt az Amerikai Egyesült Államokkal, ahonnan a traktorhúzó verseny származik. Infrastruktúra-fejlesztéseik sorában autonóm gazdaságot is létrehoznak, ahol számos technikai csoda lesz majd, ahogy a traktorversenyen is.

Az augusztusi rendezvényre saját standdal, színvonalas előadásokkal készülnek azért, hogy a gazdálkodóknak információkat, vagyis tudást adhassanak át, hiszen nekik is igényük a folyamatos fejlődés.

Üdvözölte a Debreceni Egyetem és a Hajdúsági Expó kapcsolatát Kiss Attila, Hajdúböszörmény polgármestere, hozzátéve, hogy a mezőgazdaság mindig hangsúlyos volt a térségben, a debreceni agrár felsőoktatás pedig az egyik legnagyobb múlttal, és ígéretes jövővel rendelkezik, továbbá a legmagasabb szintű tudást birtokolja.

Mint elmondta, a rendezvény az egyik legfontosabb a város számára, a korábbi években mindig magas színvonalú és igen látogatott volt, reményei szerint pedig ez idén is így lesz.

A mezőgazdaság és a Hajdúság a középpontban

A programsor zászlóshajója, a traktorhúzó verseny (Tractor Pulling) részleteiről beszélt a főszervező Ficsor László, a Hajdúböszörményi Traktorhúzó Egyesület elnöke. Elöljáróban felidézte, 2012-ben álmodták meg azt, hogy több rendezvényt együtt tartsanak meg Hajdúböszörményben és ezeket úgy fejlesszék, hogy még több látogató és szakembert érkezzen a városba. A hívó szóra nagyon sok vállalkozás reagált, köztük az a három, mely ma is a fő támogatók közt van: a NAGÉV és a Formula-GP cégcsoportok, valamint a Béke Mezőgazdasági Kft.

Az idei rendezvénynek is a Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium ad otthont, illetve a mellette lévő traktorhúzó versenypályán, valamint kiállítási területen lesznek a programok.

Az esemény két fő szakmai lábának egyike a Széchenyi-középiskola, vagyis az agrárszakképzés, mely kibocsátja azokat a szakembereket, akikre a mindennapi munkában ma is szükség van. A másik lába pedig az egyetem, melynek tudományos kutatói azért jönnek el, hogy bemutassák legfrissebb eredményeiket

– fogalmazott. Újdonságként említette, hogy a Magyar Mezőgazdaság című hetilap szintén képviselteti majd magát a rendezvényen, ahova 200 cégvezetőt várnak. – Szeretnénk, ha a Hajdúság abba a középpontba kerülhetne, ahova való, hiszen a hajdúsági löszhátnak a központja, az ország legjobb szántóföldjei találhatók Hajdúböszörmény környékén, mintegy 37 ezer hektáron. Hajoljunk le az ezeket művelőkhöz, a földhöz, a mezőgazdasághoz, a vidékfejlesztéshez, és ebből hozzunk ki valami jót! – mondta céljaikról.

Megemlítette azt is, hogy társadalmi felelősségvállalásként régóta együttműködnek a Magyar Vöröskereszttel, ennek keretében most is lesz véradás a rendezvényen, továbbá idén egy kempingterület is a látogatók rendelkezésére áll majd.

Látványos felvonulás alapozza majd meg a hangulatot a traktorhúzó verseny előestéjén

Forrás: Napló-archív

Látvány és lőerők

A traktorhúzó verseny részleteire rátérve Ficsor László ismertette, egyesületük Magyarországon egyedüliként tagja a holland székhelyű Európai Traktorhúzó Szövetségnek, további 13 ország képviselőivel egyetemben. Egyedülálló a verseny egész Közép-Európában, legközelebb Németországban van ilyen. Lényege, hogy egy – Olaszországból érkező – súlypadot egy 100 méteres versenypályán, kvalifikációhoz üresen, majd a döntőben 25 tonna súllyal kell végighúzni. Ehhez hatalmas erőt kell gépnek, embernek kifejtenie.

– Hangerő, lóerő, látvány és szépség, a motorok és az erő diadala – összegezte a verseny varázsát.

A program augusztus 9-én 16 órakor kezdődik a mindig rendkívül látványos és népszerű traktorkarnevállal, amikor is a város utcáin felvonulnak az erőgépek. 25 külföldi versenyzőt várnak különleges járműveikkel együtt, akik augusztus 10-én és 11-én több kategóriában versenyeznek majd, mindemellett 10 hazai amatőr csapat versenytraktorai is részt vesznek a Nemzeti Amatőr Traktorhúzó Bajnokság futamain. A rendezvényt a nemzetközi versenyszabály-könyv alapján, holland versenybírákkal és segítőkkel bonyolítják le.

A háromnapos rendezvény szakmai napja augusztus 9-én, a „Kelet-magyarországi Agrárfórum – a helyi mezőgazdasági és ipar együttműködése” elnevezésű konferencia, amit az Agrárminisztérium, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a térségben élő és dolgozó mezőgazdasági vállalkozások részvételével több témakörben tartanak meg, köztük van a szarvasmarha- és tejágazat, a sertéstenyésztés, a baromfiágazat, a növénytermesztés és a kutatásfejlesztés.