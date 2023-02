30 év

A fényképezés akkor kezdte érdekelni, amikor a nővérével közös számítástechnikai bolt fokozatosan fotósüzletté alakult és neki mindent meg kellett tanulni, hogy érdemleges válaszokat tudjon adni a vevőknek. Az első megbízását, egy jegyes fotózást is az üzletben kapta. Ehhez a szakaszhoz két fotót társított, egy salakmotor-versenyen és az Árpád-téri templom tetején készültet. Számára ez azt szimbolizálja, hogy a hivatása kapcsán mennyiféle szituációban kellett helytállni.

Napilapos fotóriporterként nincs idő elmélyülni egy-egy terület sajátosságaiban, kiismerni a témát, a körülményeket. A sportfotózás épp egy ilyen speciális terület. – Előfordul, hogy a csipkeverőkör kiállításmegnyitójáról kell mennem a salakmotorra, gyorsan kell fejben alkalmazkodni – mondta.

Azt meg én tettem hozzá, hogy nehezebb, ha fordítva van a sorrend, mert akkor biztosan be kell iktatni egy átöltözést. A salakpálya mellett ugyanis megúszhatatlan, hogy beterítse a fotóst a szálló fekete por.

A pályája legizgalmasabb munkái között említi a Debreceni Egyetem Földtudományi Intézete megbízását. Légi fotókat készített egy Cessna típusú kisrepülőgépből félig kilógva, az anyósülés helyén hasalva, hevederekkel rögzítve a gép belsejéhez a borsodi táj felett.

Nem volt időm megijedni, kikötöztek, egyszer csak láttam, hogy szalad alattam a fű és emelkedünk –

emlékszik vissza. Magaslati élménye a naplós időkből is akad. Az egyik legemlékezetesebb feladata az Árpád téri református templom tetején „kukorékoló” kakasig vezette, az istenháza felújításakor állványokon volt lehetősége a fotósfelszerelésével együtt a „csúcsra törni”.

Máthé András fotográfust gyakran említi Péter, amikor arról érdeklődöm, kiktől tanulta a szakma fogásait. Hogy mennyire irányadóak számára tanácsai, tükrözi az is, hogy a segítségét kérte a tripla jubileumi kiállítás képanyagának összeválogatásában. A Debreceni Fotóklub elnöke így nyilatkozott az ünnepeltről:

Húsz éve ismerem Molnár Petit, a kezdetekben távolságtartó kapcsolat közeli barátsággá formálódott az évek alatt. Ma az egyik legkedvesebb fotós kollégámnak tekintem őt. Nem egyszerű a sajtófotósok hétköznapi és magánélete. Utóbbi zaklatott, strapás a fotózandó programok időbeli szétszórtsága, az esti ügyeletek miatt.

A kollégákkal leggyakrabban a színházi eseményeken dolgozom együtt és utólag szívesen nézem vissza, hogy ki milyen szemszögből örökíti meg ugyanazt a történést. Épp ezért gyakran forgatom a Naplót is. Péterrel gyakorta találkozunk, beszélgetünk a magunk örömére és sokszor szóba kerül a szakma is. Kedves, barátságos, jó humorú embernek ismertem meg, örülök, hogy a barátomnak tekinthetem. Tisztelem, szeretem a munkáit. Húsz évnyi korkülönbség van közöttünk és ez érezhető a képein. A nemzedékére általában is igaz, hogy sokkal bátrabban, merészebben, lazábban nyúl a témákhoz. Én konzervatívabb módon fotózom a riportot.

Pályája legizgalmasabb munkái között említi a fotós a légi felvételek készítését

Forrás: Molnár Péter

20 év

Két évtizede lett élete része a napilapos fényképezés sokszínű, sodró feladatköre. Korábban reklámfotózásban és esküvők, szalagtűzők megörökítésében szerzett tapasztalatokat, ezért az új terep új kihívásokat tartogatott. Az első hetekben az a belső késztetés hajtotta, hogy megfeleljen az elvárásoknak és dolgozzon a kollégái mintáján haladva, mígnem elvette kapaszkodóit, viszonyulási pontjait és kreativitásra sarkallta a vezetői mondat: épp azért vették fel, hogy más szemléletet hozzon a szerkesztőségbe.

A tavaly őszi Sting koncerten kattintott fotót azért választotta e szakaszhoz, mert ezzel kívánja demonstrálni, hogy húsz év alatt számos olyan emberrel volt szerencséje találkozni, akivel bizonyára nem sikerült volna, ha nem a Naplónál dolgozik. Sajnálatára azonban ezek villanásnyi élmények, hiszen a koncertekről, művészeti produkciókról gyakran az első 10-15 perc után távoznia kell a színpad közeléből. Időnként azonban – különösen hazai művészek vagy kisebb térben zajló események során – alkalma van közelebb kerülni népszerű alkotókhoz.

Így filozofált a cigarettázás feleslegességéről, káros hatásairól Tímár Péter Balázs Béla-díjas filmrendezővel az Apolló Mozi dohányzójában két slukk között füstölögve. Egy alkalommal fotósként indult egy rendezvényhelyszínre, de mire megérkezett, riporterré avanzsálódott: Demjén Rózsival készített rövid interjút, mert újságíró kollégája nem tudott elmenni az eseményre. – Végtelenül kedves, rendes, közvetlen ember benyomását keltette – emlékezett. A néhány éve, fiatalon elhunyt Boros Györgyöt és a körülötte lévő művészek társaságát emlegette még. – Amikor agyvérzést kapott Gyuri, a megsegítésére szervezett segélykoncerten olyan zenészekkel találkozhattam a színfalak mögött, mint Hobo, Somló Tamás, Takács Tamás, de nem volt unalmas fotózni Koltai Róbert interjúja közben sem, vagy meginni egy fröccsöt a néhai Kóti Árpáddal, Tóth-Máté Miklóssal – felelte.

Czeglédi Zsolt fotográfus jelezte régi barátjának, egykori sporttársának annak idején, hogy fotóst keresnek a Naplónál, majd évekig dolgoztak együtt. Ő így nyilatkozott:

Egyetlen szóval tudnám jellemezni Petit: hiteles. Szerintem ez a legelőnyösebb hozzáállás fotósként, emberként egyaránt. A munkájára is ez jellemző, nem nyúl bele a képekbe, nincs a fotóiban ferdítés. Azt fényképezi le, amit lát és végeredményében emiatt hatásosak, erősek a képei.

Nagyon sokat tanulhattam tőle, amikor a Naplóhoz jött, mert magas szintű technikai tudást hozott, otthont volt a számítógépes képszerkesztő programokban. Ismeretségünk az atlétikai pályán kezdődött, később ő mutatta meg a fotózás szépségeit.

Zárásként arra kértem Petit, idézze fel, mit gondolt az ötvenéves Molnár Petiről a húsz éves fiatal. – Azt reméltem, ekkorra már olyan jól állok anyagilag, hogy nem kell dolgoznom minden nap. Végülis a mondat második fele bejött. Azt csinálom, amit szeretek, nem tudok igazi munkaként tekinteni rá.

Molnár Péter fotóiból február 23-án 17 órakor nyílik tárlat Debrecenben, az Egri Borozó Borbarát Galériában (Bajcsy-Zs. u. 4.)

HaBe