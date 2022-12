A Holnap Kiadó Bálint Zoltán – Jámbor Lajos című könyvét mutatták be pénteken délután a debreceni megyeházán. Az esemény előtt az érdeklődők Veress Dániel szakvezetésével az építészpáros kiemelkedő debreceni munkáit, a püspöki palotát, a Kossuth utcai Forrai-házat és a megyeházát is megtekinthették. Az új könyvet a két szerző, Tószegi Zsuzsanna és Merényi György mutatta be Bálint Zoltán unokája, Bálint András színművész, valamint Gellér Ferenc építész és Veress Dániel közreműködésével.

SZD