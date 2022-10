A zenei próbákon még viszonylag könnyen vettem az akadályokat. De amikor először felmentem a színpadra, és odanéztem a padra, elmondhatatlanul nehéz pillanat volt. Elöntött minden, a tehetetlenség, a kétségbeesés, a pánik, az érthetetlenség. Szerettem volna, ha Tomi nem érzi ennek terhét nagyon. Az volt az erőforrásom, hogy tudtam, be fognak jönni a nézők, és meg kell tartanom magam, nincs mese. A másik segítségem az volt, hogy folyamatosan azt éreztem, Bernát ott van. Különösen azért, mert az előadás előtt kevéssel álmodtam vele. Küzdöttünk azzal, hogy Bernát szólóját hogyan tegyük bele az előadásba. Technikailag sem volt könnyű, mert nem volt kottánk hozzá, Tomi hallás után tanulta felvételekről. A rendező, Botos Éva javasolta, hogy írjak rá szöveget, énekeljem el, de én az íráshoz nagyon nem értek. Álmomban egy színpadon álltunk Bernáttal, és kétségbeesetten mondtam neki, hogy nem tudom a dal szövegét. Ő azt felelte, nyugodjak meg, hétvégén próbálunk, és addigra meglesz. Én meg mondtam neki, hogy nem tudunk próbálni, meghaltál, te buta. Magához ölelt, és csak szorított. Három nap múlva nagyon ihletett állapotban megírtam a szöveget.

Mindenszentek napja közeledik, s ilyenkor még inkább kibukik, mennyire tabusítjuk a halált. Sokan nem viszik a gyereküket a temetőbe. Neked itt viszonylag gyorsan kellett eljutnod a gyászfeldolgozás egy szintjére. Milyen kapaszkodóid voltak? Hogyan érdemes a gyermekeinkkel kommunikálni az élet végességéről?

Meg kell tanulnunk elengedni a halottainkat, nem lehet beléjük kapaszkodni, de valamilyen formában mégis tovább kell vinnünk az életünkben. Bernátot, az ő alkotását, most például ezzel az előadással. Mindenkinek más a gyászfolyamat. Nem tudunk abban tanácsot adni, hogy így vagy úgy csinálja valaki. A legnagyobb munka az, hogy minden nap tudatosítsam, valaki, akit szerettem, már nincs ott úgy, ahogy eddig. Koncentrálni kell arra, hogy az életem megy tovább, és dolgom van. Megosztani lehet egymással, barátokkal, családtagokkal ennek fájdalmát, de ha az ember megreked, akkor érdemes szakembertől, gyászterapeutától segítséget kérni.

A gyerekek előbb-utóbb maguktól felhozzák ezt a témát. Érdekli őket, ahogyan minden más. Mesékkel nagyon szépen lehet tanítani, gyógyítani őket. Lehet arról beszélni, hogy aki elment, nincs kézzelfoghatóan jelen mint eddig, de valahol mégis van. Akár az emlékeinkben, a szokásainkban.

Nagy tisztelettel szólsz mindenkiről, finoman fogalmazol az összes nyilatkozatodban. Van olyan, hogy elengeded a gyeplőt az érzelmeid fölött?

Nagyon is. Tudom, mikor van az a szint, amikor elkezdek feszült lenni, és ezt jelzem. Kezdetben diszkréten megfogalmazom, hogy ez a helyzet kezd szorítani engem. Az emberek nem hiszik el, hogy robbanni fogok, és amikor kitör belőlem a sárkány, akkor meglepődnek. Bennem is van düh. Csalódott, elkeseredett és sírós is tudok lenni. De a finom fogalmazás az elfogadást, a sok évnyi önmunkát is tükrözi ma már.

Megyesi-Horváth Borbála