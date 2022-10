Nagy tömeg gyűlt össze az Alphorn Academy zenekar koncertjén kedd délután a csapókerti Liget téren. Az alpesi kürtösök nem mindennapi hangszert szólaltattak meg, így nem meglepő, hogy kicsik és nagyok egyaránt kíváncsiak voltak az előadásra. Négy – három férfi és egy nő – kürtös, és egy zászlóforgató szórakoztatta a kíváncsiskodókat, akik a koncertélmény mellett egyéb csecsebecséket is hazavihettek: zászlót, svájci csokoládét és nemzeti logóval ellátott táskát osztogattak az érdeklődőknek. A legkisebbeknek láthatóan nagyon ízlett a csokoládé, azonban óriási meglepődöttség és öröm ült ki az arcukra, amikor a zenészek megszólaltatták a kürtöket. Mint megtudtuk, az 1998-ban alapított Swiss Alphorn Academy célja, hogy a hagyományos zene szerelmeseinek érzékeit megörvendeztesse a kürt hangjainak időtlen rezgésével. Az alpesi kürt egy mitikus és tradicionális hangszer. Egyszerű és összetett, számos sajátossága különbözteti meg a többi zenei eszköztől: teljesen fából (lucfenyőből) készült, mérete 3 méter 40 centi vagy 3 méter, 60 centi. Hangja akár 10 kilométeren túl is hallható. Főleg hagyományos népzenében játsszák, de kortárs, jazz, és pop kompozíciók is modernizálták a gyakorlatát.