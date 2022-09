Közeledve a fesztivál végéhez, már egyre határozottabb vélemények formálódnak az idei mezőnyről, és egyre élesebben rajzolódnak ki az idei kedvencek.

Mivel még mindig van hátra a versenyből, és fesztiválkörökben megszokhattuk az utolsó pillanatban érkező meglepetéseket, még nem bocsátkoznék esélylatolgatásba a díjakat illetően, az viszont bizonyos, hogy az eddig látott filmek közül Martin McDonagh A sziget szellemei / The Banshees of Inisherin című fekete komédiáját sikerült a leginkább szívembe zárni.

Az angol származású drámaíró, forgatókönyvíró és rendező második alkalommal hozta össze a vásznon Colin Farrellt és Brendan Gleesont, és hármójuk legújabb együttműködése legalább annyira jólsikerült, mint a 2008-as Erőszakik. Az Erőszakik mindmáig az egyik leggyakrabban idézett film, amiben az is közrejátszik, hogy Varró Dániel jegyzi a magyar szövegét. Hogy a díjkiosztón nyerő lesz-e a McDonagh-Farrell-Gleeson hármas, még a jövő zenéje, az biztos, hogy a közönség és a kritikusok szívét már elnyerték. A fesztivál ideje alatt naponta megjelenő kiadvány kritikusinak szavazatai alapján egyértelműen ez a film vezeti a népszerűségi listát, szorosan a nyomában Luca Guadagnino Bones and All című alkotásával, melyben Timothée Chalamet volt látható.

A sziget szellemei egy kis ír szigeten játszódik az angol–ír polgárháború idején. Az ágyúk dörgése áthallatszik ugyan a szigetre, mégsem zavarja az ottlakó maréknyi kis közösség életét, akiknek nyugalmát sokkal inkább a két elválaszthatatlan jóbarát (Gleeson és Farrell) váratlanul feltörő viszálya kavarja fel. McDonagh alkotása lassan építkezik, nagyon finom humorral és ízes ír tájszólással két kiváló színész tolmácsolásában. Az a fajta alkotás ez, melynek mondandójához kell némi idő, hogy leessen, de amikor leesik, akkor nagyot szól. Nem árulnék el többet róla, és az üzenetét is inkább mindenki szűrje le majd magának, hiszen január 26-tól a magyar mozikban is megtekinthető lesz A sziget szellemei.

Colin Farrell, akit legutóbb felismerhetetlenségig elmaszkírozva, a Pingvin szerepében láthattuk a legújabb Batman-filmben, most ízes ír beszédével és árnyalt alakításával eddigi talán legjobb formáját hozza McDonagh legújabb vállalkozásában. A szintén ír származású Gleeson, akit leginkább a Harry Potter-filmekből ismerhet a magyar közönség, remek partner Farrell számára, pengeéles dialógusaik pedig egyszerre rendkívül szórakoztatóak és elgondolkodtatók.

Hamarosan véget ér számomra az idei velencei fesztiválkaland, búcsút intek a lépten-nyomon hírességekkel kecsegtető Excelsion hotelnek, a Palazzo del Casinó hatalmas belmagasságú, tengerre néző sajtószobájának, a kedvenc vetítőtermemnek, a körülbelül 1500 nézőt befogadó Sala Darsenának és a fantasztikus fesztiválhangulatnak, de izgatottan várom, hogy vajon a Julianne Moore vezette zsűri mely alkotásokat díjazza majd szombaton este a 79. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica kínálatából.

Váró Kata Anna