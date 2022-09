Az előző „túl nagy a tét” című dal után most egy igazán pörgős, bulis dallal állt elő a debreceni testvérpár, Farkas Zsombor és Farkas Hunor. A „bekeverem” az igazán túltolt bulik, az éjszakázás és a kimerültség érzését idézi fel.

A kapcsolódó sajtóanyag szerint több szempontból is különleges ez a projekt a srácok számára. Először is azért, ez az első olyan klipjük, amiben a zenekaruk is szerepel. Nemrég alapították meg LIVE formációjukat, és idén nyáron már meg is tartották legelső koncertjeiket. Szerették volna végre bemutatni a csapatot, és úgy érezték, a „bekeverem” lendülete és zeneisége pont passzol az elképzeléshez.

Különleges azért is, mert a klipben egy tánccsapat is szerepel, amire szintén nem volt még példa. Így különösen sok közreműködővel, és jó hangulatban telt forgatást tudhatnak maguk mögött.

A srácok egyébként nemrég elhatározták, hogy elkészítik első lemezüket, mellyel a koncertműsorukat szeretnék legalább 10 közös, saját dalra bővíteni, és minél több oldalukat megmutatni.