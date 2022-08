Egy héten át tartó programkavalkád várja a cívisvárosba látogatókat augusztus 15. és 21. között. Az idén 56 éves Debreceni Virágkarnevál hagyományos felvonulása mellett kiállításokra, zenés-táncos eseményekre, interaktív gyermek- és családi programokra várják az érdeklődőket. A szervezők több mint fél milliárd élővirággal készülnek.

Forrás: Molnár Péter

– Nagyon örülünk, hogy két év pandémia után végre ismét a megszokott gazdagságú Debreceni Virágkarnevál térhet vissza. Egy héten keresztül, a város több pontján a hagyományos formátumú rendezvények és a kisebb kulturális csemegék is megjelennek majd – mondta Puskás István hétfőn, a rendezvényt ismertető sajtótájékoztatón. A megyeszékhely kulturális alpolgármestere kiemelte, a felvonuló virágkocsik sora egyfajta visszajelzése is annak, hogy milyen népes, összetartó és kreatív közössége van Debrecennek. – A társadalmi felelősségvállalás egy példája az is, hogy helyi szervezetek, vállalkozások, közösségek fognak össze egy-egy kompozíció megalkotásához. Kiváló lehetőséget biztosít ahhoz, hogy egymással találkozzanak és a városnak is bemutatkozzanak – fogalmazott, majd hozzátette: ez Debrecen egyik legrégibb és legnagyobb kulturális fesztiválja.

– Nagy örömünkre nemcsak a helyi közösségek jelennek meg a virágkocsikon, hanem olyan témák is, amelyek túlmutatnak a város határain. Jövőre Magyarország rendezi meg a Színházi Olimpiát, amelynek fontos helyszíne lesz Debrecen is. Ezt az eseményt népszerűsítő virágkocsi is része lesz a felvonulásnak – emelte ki az alpolgármester. Emellett megtalálhatjuk még Debrecen és Nagyvárad közös virágkocsiját is, amely a két város kapcsolatát hivatott szimbolizálni.