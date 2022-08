Odabent gőzerővel folyt a munka, de néhány hónap múlva az arra járók számára is nyilvánvalóvá vált a nagy léptékű fejlődés: 2021 februárjában megbontották a tetőt, hogy azon át 150 tonnányi színpadtechnológiai acélszerkezetet építsenek be a szakemberek. A 21 tartógerenda elhelyezéséhez akkora toronydarura volt szükség, hogy sávokat zártak le a Csapó utcán és napokig rendőri irányításra is szükség volt.