- Elszorul a szívem, hogy van olyan hely, ahol színházat rombolnak. Itt, Debrecenben színházat építünk és nyitunk meg. Hálás vagyok a sorsnak, hogy nekünk a színház világnapján van mit ünnepelnünk – fogalmazott Gemza Péter, a Csokonai Színház igazgatója vasárnap este. A világnap alkalmából a Csokonai legrégebbi bérleteseit egy bejárással egybekötött előadásra invitálták.

Papp László polgármester köszöntőjében elmondta: az új létesítményt részben egy magyar-román együttműködéssel, részben a kormányzat és az önkormányzat támogatásával alakítják ki. - Nehéz idők járnak, hiszen a szomszédban háború dúl, amelynek hatásait itt is érezhetjük. Menekültek százezrei fordulnak Nyugat-Európa irányába, sokan hazánkon keresztül. Az azt megelőző években pedig egy világjárvány nehezítette, keserített életünket, amely kifejezetten nem volt ideális a színművészet számára, hiszen színházaink zárva voltak – idézte fel a városvezető. - Mi ezt az időszakot építkezésre használtuk. Nagyon szerencsés az a város, amelynek megadatik, hogy most, ezekben a nehéz időkben is tudjon a kultúrára figyelmet fordítani és azt fejleszteni. Debrecen ezen városok közé tartozik, ahol két nagy kulturális fejlesztés is zajlik. Az egyik a Csokonai Színház 160 éves épületének felújítása, a másik pedig egy modern, új színház, a Csokonai Fórum befejezése – hangsúlyozta.