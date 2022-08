Festékes tubusok és ecsetek az ütött-kopott asztalon, színesre festett vászon a sok tíz esztendőt megélt falaknak támasztva. A légy zümmög, és a nap perzsel a vámospércsi tájház hungarocell-szobros, kerekes kutas udvarán, ahová hétfőn berendezkedtek a 31. Vámospércsi Művésztelep és Grafikai Műhely alkotói. Szerdán látogattunk el hozzájuk. Délután meglepően nagy csend fogadott bennünket, de nagy szeretettel vezetett körbe minket a telep vezetője, Fátyol Zoltán festőművész. – A vámospércsi művésztelepen szabadon mozognak az alkotók – magyarázta. Ezért is eshetett meg, hogy nem találkoztunk össze az idei 14 bejelentkező művésszel rögvest. Idén a határon túlról nem érkeznek vendégek, de az ország több pontjáról fogadnak művészeket a megyeiek.

Meditáció a csendes Alföldön

A vámospércsi telepen nem vonulnak külön szállásra, külön szobába a művészek – a közösséget javarészt a tájház nomád lehetőségei (vagy a korábbi Debreceni Virágkarnevál kocsijairól megörökölt elemekkel díszített, szürreális környezet) inspirálja. Fátyol Zoltán elmondta, hogy azért a meditációnak is akad tere: a Vámospércs és Bagamér között húzódó néhány hektárnyi természetvédelmi terület, a Kék-Kálló-völgy nyújt elmélyülési lehetőséget a művészeknek.

– Kimegyünk, körbenézünk, gyűjtögetünk természeti formákat, fotózunk, nézelődünk. Van, aki többször kimegy. A land art (tájművészet) munkák többnyire ott készülnek – osztotta meg. Hozzátette, a jövőben a sok év alatt felgyűlt fotódokumentáció (a művésztelep életképeivel együtt) megtekinthető lesz a művelődési házban.

Megtudtuk azt is, hogy a vámospércsi művészek jövő kedden fogadják majd a lácacsépei barátaikat, az ottani művészekkel sok éve ápolnak barátságot a hajdú-bihariak. Évente felváltva vendégelik meg egymást, ez alkalommal a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei társsaság látogat el Vámospércsre. A környéket járják majd be, Árpád-kori templomok, templomromok nyomába erednek. Fátyol Zoltán elmondta, hogy most először művészt is cserél a két telep.

Az idei műhelymunka augusztus 14-ig tart, augusztus 13-án (szombaton) nyílik meg a két hét alatt született alkotásokból rendezett zárókiállítás a helyi művelődési házban. A helyszínen sorra nyílnak a kiállítások, de mellette állandó helyet kaptak a művésztelepen született alkotások is: kiállítóterekben és a folyosókon is sorra köszöntenek és gondolkodtatnak el a művek. Fátyol Zoltán szerint az, hogy folyamatosan nyílnak a tárlatok a városban, annak is köszönhető, hogy több mint három évtizede működik a művésztelep. – Itt a vizuális kultúra mélyen begyökerezett a település történetiségébe – fogalmazott. A telepvezető ugyanakkor azt is megjegyezte: ez a műhelymunka minden egyes alkalommal feltöltődés, az itt gyűjtött inspirációk és élmenyek hosszú ideig munkát adnak a művészeknek.

A művésztelep célja a megalakuláskor egyebek mellett a városi önkormányzat tulajdonába kerülő és folyamatosan bővülő kortárs művészeti gyűjtemény kialakítása is volt. Így ez az elképzelés bőven révbe ért mostanra.

Hagyomány lehet belőle

Szerdán nem csak a telepen tehettünk látogatást, a hét derekán ugyanis most első alkalommal szervezte meg Korpa Tamás költő a Hajdúsárkány Filmfesztivált. A program szintén a művésztelep részét képezte.

– Abban, hogy a mai alkalom létrejött, nagy része van a művészeknek – hangsúlyozta köszöntőjében Ménes Andrea polgármester a filmfesztivál megnyitóján. Kifejtette, hogy a telep résztvevői korábban is szerveztek filmnéző esteket a táborok ideje alatt, főként dokumentumfilmeket tekintettek meg együtt, majd azokról eszmecserét folytattak. Ezt a hagyományt szervezték meg most külön programelemként, megnyitva a nagyközönség előtt a csatlakozás lehetőségét.

A filmvetítéssel egybekötött közönségtalálkozón a rendező két filmjét tekintette meg a vámospércsi közönség: a Bahrtalo! Jó szerencsét! és a Sefket-rejtély című alkotásokat vetítették. Boros Lórándnak Ménes Andrea polgármester emléklapot, Somogyi László Gábor alpolgármester, festőművész pedig saját alkotását adta át a találkozón.

