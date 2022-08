A nemzeti értékek a máról szólnak, de a gazdag, tekintélyes múltból merítkeznek, és a jövő generációk sikerét is alapozzák – vallja Kocsi Erika. A debreceni történész, író, hungarikum-projektmenedzser a napokban kapta kézhez a nyomdából a legfrissebb verseskönyvét, a Táncoló rímek – Nemzeti értékeket, amelyben harminchárom kincset kíván megismertetni az utánunk jövő generációval. A kötet a tavasszal megjelent Nemzeti érték-mesék című könyvek „lírai ikerlángja” – fogalmazott a szerző.

A kisvárdai születésű, tizenkét éven át debreceni középiskolában oktató tanár immár nyolc éve minden tőle telhetőt megtesz, hogy népszerűsítse s ezáltal éltesse az őseink által ránk hagyott értékeket, amelyekre identitásunkat is alapozhatjuk. Eddig 104 nemzeti értéket azonosított, és megannyi művészi, informatív formanyelvű anyagot állított össze, de készített dokumentumfilmet is. Most egy regényt ír a morfingyártás magyar atyjáról, Kabay Jánosról, akinek életművét ő emeltette hungarikummá. Az Árnyéksugarak című könyv várhatóan ősszel már olvasható lesz.

Kocsi Erika

Forrás: Kocsi Erika-archív

Kabay János története a legújabb gyerekkönyv lapjain is rímekbe szedve táncolja be magát az olvasók elméjébe: Élt egyszer egy ifjú tudós, / találmánya kétfordulós: / fájdalmunkat csillapító, / lázálmunkat elsimító. De olvashatunk az alföldi kamilláról is: Kamilla virága / nemzetünk imája, / szívlélek sárgája, / hófehér párnája. Megjelenik a lapokon többek között a Hortobágyi Nemzeti Park, a Hajdúdorogi erődfal, Irinyi János munkássága és egy hajdús táncra perdülő-hívogató is.

A szerző hangsúlyozta: mint egy hímzésen kijelölt mintázatot, úgy kell felfogni az őseink által ránk hagyományozott értékelemeket, értéktereket. A ma formanyelvén mindenáron megőriznünk és továbbítanunk kell a hagyományainkat a jövő számára.

