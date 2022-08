Hétfő óta állnak a sátrak a betonplacc szélén egy Diószegi úti területen: a Feeling Tánc és Mazsorett Egyesület évek óta ezen a helyszínen tartja a Debreceni Virágkarneválra való felkészülést.

Az intenzív – a korábbi három helyett jelen esetben – kéthetes edzésen mintegy 120 táncos gyakorol mindennap reggel kilenc órától délután háromig. Csütörtökön délután jártunk náluk, így mi már láthattuk azt a szinte készre összeállított és begyakorolt koreográfiát, amely kevesebb mint másfél hét múlva, augusztus 20-án több ezer nézőt késztethet majd tapsolásra.

A tündöklés nem tréfadolog

Ezúttal a Nap szimbóluma köré épül a debreceni táncosok produkciója. Takács-Pántya Barbara, az együttes szakmai vezetője, a teljes produkció megálmodója elmondta: mindez a megjelenésükben és a táncukban is tükröződik majd – ezúttal tényleg szó szerint!

– A tőlünk megszokott latin hangulatot idén is garantáljuk, felpezsdítjük a közönséget. A Nap szimbóluma számunkra a nyár, a fieszta, a buli, a pozitív életérzés, és ezt hozzuk el a karneválra. A lányok aranyszínű, tükrökkel díszített ruhában táncolnak majd, szóval ragyogni fogunk – osztotta meg az együttes vezetője.

Hozzátette azt is, hogy a karneváli közönség nem csak a megállókon élvezheti majd a produkcióikat, hiszen már a menetben is füstgépes kocsival (és azon lemezlovassal) vonulnak kilométereken át.

Forrás: Czinege Melinda

Kiemelte, hogy a felvonulás minden táncosnak életre szóló élményt nyújt, s mellette hatalmas lehetőség is, hogy debreceniként tündökölhetnek ezen a nívós, világhírű eseményen. Az együttes most 18. alkalommal vesz részt a Debreceni Virágkarneválon, s mindez a szülőknek, az ismerősöknek, az osztálytársaknak is óriási büszkeség – megerősítette ezt Pántya Lili is, aki még csak most hagyta maga mögött a hetedik évfolyamot, mégis sokadik alkalommal vonulhat a karneváli menetben az együttest képviselve. Mint mondta, leírhatatlan az a hangulat, amely a felvonuláson kerekedik.

Hatéves, de már negyedszerre vonul

Takács Szofi, az együttes hatesztendős világbajnoka is arany ruhát ölt az államalapítás ünnepén. Bármilyen meglepő, ő sem most először mutatkozik be a debreceniek talán legikonikusabb rendezvényén. (Meglepő, igen… főként mert a karneváli felvonulást a koronavírus-járvány okozta korlátozások miatt két év kihagyás után most rendezheti meg a város ismét). A kis Szofi negyedik alkalommal vehet részt a karneválon, és egészen pici kora óta van jelen az azt megelőző táncedzésen is. Azt mondta, hogy igazán csak most szerette meg.

Forrás: Czinege Melinda

– Jó, hogy már nagy vagyok, és tudok beszélgetni és játszani a barátnőimmel. Kiskoromban nem tudtam senkivel játszani, mert még nem tudtam, hogy mit kell itt csinálni. Inkább csak csendben voltam – mondta az első iskolai tanévkezdés küszöbén álló kislány, akit – állítása szerint – nem hoz zavarba az sem, hogy a karneválon hatalmas közönség előtt kell megmutatnia a tudását. – Várom nagyon, és még rengetegszer szeretnék táncolni a karneválon. Nekem az egész élet lenne, hogy itt maradhatnék a Feelingben – mondta Szofi.