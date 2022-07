A július 28-ig látogatható kiállításon 90 fotó mutatkozik be kortárs alkotók munkáiból válogatva, melynek kurátori munkájáért Máthé András fotóművész felel. A debreceni fotográfus köszöntőjében kitért arra is, hogy ezeket a munkákat az elmúlt hetekben a kiállítókkal közösen válogatták, javítgatták, míg minden a helyére került. A Bényi Galéria falain hazai életképek és részletek, az angol parkok nüanszai, a Grand Canyon grandiózus völgyei és embertelen tájai egyaránt láthatóak. A kiállított fotók közül több egyben szociológiai utazás is, a képek nemcsak témáikban, hanem technikailag is bravúrosak. A kiállítás különlegessége, hogy a fényképek mellett emléktárgyak is helyet kaptak az ünnepi múltidézés vitrinüvegei mögött, ahol a fotózás néhány ikonikus eszközét is megtekinthetik az érdeklődők.

SzD