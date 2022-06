A napokban tették közzé a legnagyobb videómegosztó portálon Temesi Berci producer, zenei rendező legújabb, Rollin’ című szerzeményét, amelyben a debreceni születésű Szolnoki Péter is közreműködik. Ezúttal nem énekhangjával, hanem fuvolával kápráztatja el a közönséget a zenész.

Negyvennégy éve fuvolázom, gyakorlatilag a lelkem és a karom meghosszabbítása ez a hangszer. Az elmúlt harminc évben nem csak a Bon-Bon-dalokban hallhatták a játékom, hiszen nagyon sok kollégám albumán közreműködtem, mint például a Rapülők együttes, Pierrot, a Belmondo vagy éppen Sárközi Anita lemezén. Elsősorban zenész, fuvolista vagyok, és csak hobbiból kezdtem el énekelni

– közölte a Naplóval Szolnoki Péter.

Hozzátette, szerencsére egyenlő arányban megmaradt az életében a klasszikus, a jazz- és a popzene. Nagyon szeret a műfajok között kalandozni, ezért is érzi közel magához a Rollin’-t. – Bercivel nem ez az első közös produkciónk. Együtt dolgoztunk az Ének iskolája című tévéműsorban, Sipos Tomi barátunk koncertjén is együtt léptünk fel, majd 2017-ben a Sziklák közt a rózsa című dalában énekeltem duettet Nikával. A dal szimfonikus változatában, amit Bencsik Tamarával éneklünk, szintén én játszom a fuvolaszólót. A pandémia időszakában pedig közösen elkészítettük a Blackbird című Beatles-dal feldolgozását. Tavaly április 4-én adtuk elő a Passió című misztériumjátékot, amiben Pilátust alakítottam. Ennek a darabnak szintén Berci volt a zenei producere – emlékezett vissza Szolnoki Péter, akinek a szólólemeze is hasonló zenei stílust képvisel, mint Berci új albuma.

A zenész szerint mindezek után nem véletlen, hogy Berci ismét megkérte, muzsikáljanak együtt a Time is not a magazine című lemezén, ő pedig nagy örömmel fogadta el a meghívást. Minőségi munkához méltóan a formációnak nem volt arra szüksége, hogy valódi zenélést imitáljon egy megjátszott klipben. Így a néző valódi koncertélményt élhet át a Rollin’ hallgatása, nézése közben:

A Csend Stúdióban egyszerre rögzítettük a hangot és a képet, így kvázi élőben adtuk elő a kompozíciót

– mesélte a tehetség.

– Szolnoki Péter barátomat még gyerekként rajongva néztem a tévében. Sokan nem tudják, hogy nemcsak világszínvonalú énekesként, de fuvolistaként is megállja a helyét bármely színpadon a világban. Ezért is kértem fel a Roll-hoz fuvolistaként – árulta el Temesi Berci. A Rollin’-ban Szolnoki Péter mellett a basszusgitárt Temesi Berci pengeti, szerzőtársa, Bubenyák Zoltán bűvöli a zongorát, a dobot Kottler Ákos rengeti, a gitárjátékot pedig Charles Juliantől hallhatjuk.

HL